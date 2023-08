Tolosa-Roma 2-1, la magia di Dybala non basta: sconfitta nel finale

Tolosa-Roma 2-1, non basta l’ennesima prodezza di Paulo Dybala, che aveva illuso i tifosi ad evitare la sconfitta agli uomini di Mourinho

Giallorossi in campo per il penultimo dei match di questo precampionato. Tolosa-Roma è un’altra occasione per i calciatori per mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto per molti elementi una vetrina per guadagnarsi il posto da titolare, dato che in molti ruoli la rosa offre diverse soluzioni all’allenatore.

La difesa ad oggi rappresenta il reparto migliore della squadra, ma le recenti prestazioni non lasciano tranquillo José Mourinho, viste la prova negativa dei nuovi acquisti Ndicka e Christensen, con quest’ultimo autore di un autorete nel rocambolesco 4-2 contro la Ferense.

I giallorossi sono scesi in campo con un 3-5-2, scegliendo davanti il tandem composto da Dybala e Belotti, che nelle uscite precedenti erano apparsi molto in sintonia, come dimostrano i gol accumulati dall’ex Torino in questo precampionato.

Formazione di casa che risponde con un offensivo 4-2-3-1, con tre trequartisti a sostegno dell’unica punta Dallinga, che ha sbloccato il match al quinto minuto del primo tempo. Giallorossi che sono stati bravi a rispondere con Dybala, andando a riposo sul risultato di 1-1, ma sarà necessaria un’inversione di marcia nel secondo tempo.

Tolosa-Roma 2-1, Dybala non basta: giallorossi sconfitti nel finale

Partenza da dimenticare per i giallorossi, che al quinto minuto del primo tempo sono già sotto a causa della rete del centravanti Dallinga. La Roma è stata brava a ricompattarsi, e a trovare il gol del pareggio con il solito Paulo Dybala, andando a riposo sul risultato di 1-1, ma in panchina Mourinho non sembrava affatto soddisfatto della prova dei suoi.

Il secondo tempo parte con ritmi elevati, entrambe le squadre infatti hanno provato ad alzare il ritmo del gioco, senza però trovare soluzioni realmente pericolose. La partita sembrava ormai improntata verso il pareggio, ma il crollo mentale della Roma sul finale porta al gol del 2-1 di Begraoui.

In panchina Mourinho è sembrato particolarmente nervoso, soprattutto in occasione dei due gol del Tolosa. Con l’imminente ripresa del campionato sembra ormai sotto gli occhi di tutti il fatto che ci sia ancora molto da lavorare se si vuole centrare l’obbiettivo quarto posto e tornare in Champions League, l’acquisto di un centravanti appare dunque sempre più fondamentale per le sorti della stagione.