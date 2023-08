Addio Matic, nuovo intervento dopo Mourinho: sta decidendo

Calciomercato Roma, addio e tentazione Matic: nuovo intervento dopo Mourinho, ecco cosa sta succedendo.

In una parentesi di mercato già ricchissima di eventi ed evoluzioni, il mondo Roma si trova in questa fase sommersa da voci e ricostruzioni legate alle tante trattative che stanno riguardando l’operato di Tiago Pinto e colleghi. Da tempo, questi sono alla ricerca di profili che ben permettano di migliorare la squadra da consegnare a Mourinho in vista di una stagione ormai imminente, con un occhio di riguardo però anche ad una situazione relativa agli addii che non parrebbe più unicamente riguardare gli esuberi.

Dopo aver definito il piano epurativo già a inizio giugno, la Roma è infatti riuscita a piazzare gran parte degli elementi non più considerati utili alla causa, imbattendosi però adesso in una situazione che vede coinvolti anche importanti profili della rosa. Tra questi, rientra certamente Roger Ibanez, finito nel mirino della ricchissima Arabia e una cui cessione rappresenterebbe per la Roma motivo di incasso potenzialmente in grado di sbloccare questo rush finale di calciomercato.

Calciomercato Roma, non solo Mourinho: nuovo ‘intervento’ per convincere Matic

Da almeno 24 ore, però, a fare particolarmente rumore è soprattutto la questione Matic, che ha rappresentato una sorta di fulmine a ciel (quasi) sereno in casa Roma. Proprio mentre il mondo giallorosso si interrogava sulle possibili decisioni di Pinto dopo le difficoltà legate all’arrivo di almeno un nuovo volto in attacco, la tentazione del Rennes ha iniziato a stimolare le attenzioni di Matic e le preoccupazioni di tifosi e addetti ai lavori.

Il club, dal proprio canto, ha nella giornata di ieri scollegato ufficialmente l’assenza del serbo per l’amichevole con il Tolosa ad eventuali scenari di mercato, ma ciò non ha comunque cancellato la tentazione rossonera dalle valutazioni professionali del numero 8, in questa fase in piena valutazione circa un possibile addio alla Roma e consequenziale approdo in Ligue 1.

La situazione sarà certamente oggetto di ulteriori approfondimenti, per ora si evidenzi quanto riferito da Il Romanista, secondo il quale, dopo l’intervento di Mourinho, anche i compagni di squadra starebbero cercando di convincere il giocatore alla permanenza, ben consapevoli della sua importanza fuori e dentro al terreno di gioco.