Affare da oltre 70 milioni, accordo chiuso con la Roma: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Roma, le cifre di un affare perfezionato in tempi relativamente brevi. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Quella appena cominciata è una settimana molto importante per la sessione estiva di calciomercato della Roma. I giallorossi, infatti, sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite e svolte definitive sono ormai dietro l’angolo.

La volontà di rinnovare il centrocampo e l’attacco dello scacchiere di José Mourinho si coniuga infatti con la necessità di fare cassa. Sotto questo punto di vista trapelano importanti aggiornamenti su cui porre l’accento. Come anticipato dal post pubblicato da José Mourinho, la cessione di Ibanez all’Al-Ahli è ormai cosa fatta. La trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano in Arabia, iniziata qualche giorno fa, ha avuto una drastica accelerata nelle scorse ore, con le parti che hanno trovato la quadra definitiva in tempi ristretti.

Calciomercato Roma, le cifre della cessione di Ibanez: i dettagli

Nelle prossime ore Ibanez si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. In Arabia il brasiliano percepirà un ingaggio netto tra i 9 e 10 milioni: il difensore ha detto sì ad un triennale con opzione per il quarto anno.

Per l’Al-Ahli non è stato difficile convincere la Roma, con cui hanno trovato l’accordo sulla base di una valutazione complessiva che, grazie ai bonus, sforerà il tetto dei 30 milioni di euro. La fumata bianca è ormai definitiva, visto che il difensore brasiliano ha già accettato la proposta del club arabo nelle scorse ore. Visite mediche ed ufficialità dell’affare dovrebbero materializzarsi a stretto giro di posta. Stando così le cose, staremo a vedere se Pinto proverà a far saltare il banco per provare ad accontentare le richieste di José Mourinho: il mercato della Roma potrebbe essere giunto al suo punto di svolta. Staremo a vedere cosa succederà.