Calciomercato Roma, addio Matic: 17 milioni

Dopo Ibanez un altro addio in casa Roma: si muove in uscita il calciomercato dei giallorossi. Tiago Pinto è pronto a piazzare anche Matic che potrà portare nelle casse del club tanti soldi. Una cifra essenziale per prendere l’attaccante e il centrocampista, tanto desiderati da José Mourinho.

Ci sono delle novità in merito a questo addio del centrocampista della Roma Matic. Il calciatore ha raggiunto già un accordo con il suo nuovo club adesso serve solo il via libera della società giallorossa che sta valutando attentamente la situazione. Il contratto dell’ex Manchester United è in scadenza a giugno 2024, ecco perché una sua cessione in questa sessione di mercato potrà favorire una buona plusvalenza per la Roma considerando che il calciatore è arrivato a parametro zero la scorsa estate. Ovviamente, in caso d’addio di Matic la Roma dovrà essere brava a saper rimpiazzare il calciatore.

Aggiornamenti riguardo il calciomercato della Roma con le ultime notizie riguardo la cessione di Nemanja Matic. Il calciatore ha ricevuto una ricca offerta per cambiare subito maglia nel corso di questa sessione estiva 2023. Il suo trasferimento può favorire anche il calciomercato in entrata della Roma con Tiago Pinto alle prese con l’acquisto di un nuovo attaccante e di un altro centrocampista. Matic, che durante la scorsa stagione è stato uno dei protagonisti grazie alla sua leadership dentro e fuori dal campo, è diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio ed è per questo motivo che Mourinho non ha ancora deciso riguardo il futuro del ragazzo. Alla società l’ultima parola anche se l’offerta recapitata a Matic è di quella irrinunciabile: 3 milioni netti a stagione per tre anni e la prospettiva di chiudere la carriera in questo nuovo club.

Calciomercato Roma: cessione Matic, cosa sta succedendo

Nemanja Matic sta riflettendo sul suo futuro alla Roma : il centrocampista serbo ha ricevuto una ricca offerta dal Rennes per un contratto fino al 2026. Il suo è in scadenza con la Roma nel 2024 ed è per questo motivo che potrebbe chiedere la cessione. I giallorossi aspettano la scelta di Matic.

Nemanja Matic sta considerando l’ipotesi di lasciare la Roma, allettato da una proposta del Rennes di un triennale a 3 milioni di euro netti a stagione. Situazione in divenire, la Roma non vorrebbe privarsene ma lo lascerebbe partire a fronte di una offerta da 8 milioni di euro e la richiesta del giocatore di essere ceduto.