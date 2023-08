Calciomercato Roma, doppia smentita Matic: “A me non risulta”

Calciomercato Roma, arriva la doppia smentita riguardo una possibile cessione di Nemanja Matic: “A me non risulta”

Nelle ultime ore aumentano le notizie secondo le quali un addio di Nemanja Matic sarebbe sempre più probabile. Il serbo è una delle pedine fondamentali della rosa giallorossa, e lo ha ampiamente dimostrato con una serie di prestazioni di grandissimo livello, sia in Italia che in Europa.

Sarebbero molti i motivi di questo addio, su tutti quello di un possibile “mal di pancia” del calciatore, che preferirebbe cambiare aria ed andare in Francia. Non è chiaro se questo sia vero o no, ma si può analizzare quello che vediamo tutti i giorni anche tramite i social network.

Matic, oltre che una pedina fondamentale in campo, sembrerebbe essere anche un grande uomo spogliatoio, e non solo grazie al suo carisma, come testimonia la grande amicizia nata con Paulo Dybala, con i due che non smettono di “punzecchiarsi” a vicenda nella sezione commenti delle foto.

Se si guarda da questo punto di vista potrebbe dunque sembrare una notizia falsa, o che almeno non trova fondamenta nella realtà dei fatti, e in questo senso arrivano importantissime conferme.

Calciomercato Roma, smentito l’addio di Matic: “A me non risulta”

Il famoso mal di pancia di Nemanja Matic è dunque falso? Come già accennato, vedendo il modo in cui il serbo scherza con i compagni (in particolare Paulo Dybala) sia in campo che sui social farebbe pensare di si. Per quanto riguarda le vicende extracalcistiche invece l’unico dato di fatto è che il centrocampista ha ancora un anno di contratto con la Roma, e la società non vorrebbe affatto privarsene.

Il possibile addio di Matic è stato uno dei temi caldi della trasmissione pomeridiana di TeleRadio Stereo, che ha avuto come ospite anche Angelo Mamgiante, uno che di Roma se ne intende e non poco, ed anche lui sembrerebbe aver prontamente smentito queste voci:

“A me non arriva che Matic sia allettato dal Rennes. Problemi con spogliatoio? Ho la fortuna di conoscere bene tanti giocatori e raramente ho visto uno spogliatoio così unito. Sono convinto che Mourinho abbia avuto un ruolo notevole in questo. Ho visto tanti spogliatoi della Roma a pezzi, questo mi sembra uno dei migliori che ho visto. Dalla Roma tra le altre cose mi continuano a dire che non è arrivata nessuna offerta ufficiale al clube che vogliono tenerlo perché ha ancora un anno di contratto”.