Calciomercato Roma, doppia soluzione per l’erede di Matic

Calciomercato Roma, con l’imminente addio di Matic i giallorossi sono costretti a cercare un sostituto: ecco il potenziale erede

Senza la qualificazione in Champions League ci si poteva aspettare un mercato “low-cost”, tuttavia una parte della tifoseria romanista comincia a muovere le prime critiche alla società, colpevole secondo loro di aver perso tempo e di non aver ancora completato la rosa.

Trattative lunghissime, e che non hanno mai visto la fumata bianca, Tiago Pinto ha purtroppo perso quasi un mese nel cercare di convincere il West Ham a lasciar partire Scamacca, ma alla fine hanno vinto gli inglesi, e l’ex Sassuolo è diventato così un nuovo calciatore dell’Atalanta.

Il vero errore della dirigenza romanista secondo molti è stato sprecare tempo dietro obbiettivi “inarrivabili”, vista la situazione economica in cui riversa il club. Tiago Pinto avrebbe dovuto forse pensare prima alle cessioni, per poi virare su obbiettivi importanti, invece ora a pochi giorni dall’inizio del campionato i giallorossi si ritrovano ancora con una squadra incompleta, ma soprattutto con il solo Belotti come centravanti di ruolo.

Come se non bastasse anche Matic potrebbe lasciare la capitale per approdare al Rennes, con i giallorossi che avrebbero già individuato due possibili sostituti.

Calciomercato Roma, ecco i due possibili sostituti di Matic

Matic si è dimostrato essere un elemento fondamentale della rosa, diventando un vero e proprio pilastro del centrocampo di Mourinho. Nonostante l’età è riuscito a portare non solo qualità, ma anche quantità, riuscendo a garantire all’allenatore un gran numero di partite anche ravvicinate.

In caso di addio sostituirlo non sarà affatto semplice, soprattutto perché vista l’età del calciatore l’affare non dovrebbe portare molti soldi nelle casse della Roma, che si ritroverebbe poi senza uno dei suoi giocatori chiave.

Nell’ipotesi, tutt’altro che scontata, che #Matic parta, siccome i club non possono stare con le mani in mano pregando la Madonna, due soluzioni non sgradite sarebbero #Paredes #Florentino. ma, ripeto, sono uno step successivo, perché non è già scritto che Matic andrà via — Augusto Ciardi (@augustociardi75) August 7, 2023

