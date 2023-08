Calciomercato Roma, fuori uno: il bomber resta in Serie A

Calciomercato Roma, fuori un altro nome dalla lista di Tiago Pinto, l’attaccante ormai ha deciso: giocherà in Serie A, ma non nella capitale

La Roma è ormai alla disperata ricerca di un centravanti che possa completare il pacchetto di attaccanti a disposizione di Mourinho. La situazione economica in cui riversa il club è ormai nota a tutti, questo fattore ha influenzato molto le possibili operazioni in entrata, ma soprattutto ha ritardato di parecchio il completamento della rosa.

Lo Special One aveva chiesto una squadra al completo per la fine del ritiro in Portogallo, ma complici le complicazioni nelle trattative per Morata e Scamacca il mister ad oggi non è stato ancora accontentato. Alla fine l’ex Sassuolo ha scelto il neroazzurro atalantino, ed approderà alla corte di Gasperini per circa 30 milioni di euro più bonus, cifra a cui i giallorossi sarebbero potuti difficilmente arrivare.

Tiago Pinto quindi è stato costretto a sondare diversi nomi, tra cui quello di Alvaro Morata, che però ha pubblicamente declinato l’offerta romanista, ringraziando però José Mourinho, allenatore che lo ha lanciato tra i professionisti, e il brasiliano Marcos Leonardo, per il quale sembrava potesse esserci un principio di accordo tra le parti. Stando alle ultime indiscrezioni però un’altro nome su quella famosa lista è ormai da cancellare, il bomber ha già scelto dove giocherà la prossima stagione.

Calciomercato Roma, sfuma un altro obbiettivo: il bomber resta in Serie A

A pochi giorni dall’inizio del campionato la rosa a disposizione del tecnico portoghese è ancora incompleta. L’acquisto di un attaccante era la priorità per società e allenatore, ma purtroppo la delicata situazione finanziaria in cui riversa il club non ha permesso l’investimento necessario per chiudere gli obbiettivi.

Con Scamacca ormai all’Atalanta e Morata sempre più orientato verso una permanenza a Madrid, con Simone Inzaghi che però spera ancora di portare l’attaccante spagnolo a Milano, sponda neroazzurra. Tra i vari nomi sondati da Pinto c’è anche quello dell’attaccante dello Spezia N’Zola, sempre più vicino all’addio ai bianconeri.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter la Fiorentina sarebbe in trattativa per portare l’attaccante a Firenze, questo escluderebbe un altro nome dalla lista di attaccanti di Pinto, che ad oggi si ritrova con i giorni contati per completare la squadra.