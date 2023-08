Calciomercato Roma, vendetta Nottingham Forest: lo soffiano a Pinto

Calciomercato Roma, dopo il mancato accordo per Ibanez arriva la vendetta del club inglese: così lo soffiano a Tiago Pinto

Roger Ibanez è uno dei principali indiziati per lasciare la capitale, una sua cessione potrebbe sbloccare definitivamente le operazioni in entrata, e Tiago Pinto avrebbe così margine per cercare di chiudere per un attaccante, ruolo di cui Mouirnho ha un disperato bisogno.

A meno di due settimane dall’inizio del campionato infatti l’unico centravanti di ruolo è il Gallo Belotti, che purtroppo lo scorso anno si è dimostrato inaffidabile, soprattutto per la poca propensione al gol. I primi a muoversi per il difensore brasiliano furono gli azzurri del Napoli, alla ricerca di un sostituto per Kim, ma le elevate richieste dei giallorossi hanno costretto i partenopei a ritirarsi.

Anche il Nottingham Forest fece un sondaggio esplorativo per Ibanez, sembrava addirittura che la società inglese fosse arrivata ad offrire circa 25 milioni di euro alla Roma, ma la trattativa non è mai andata definitivamente in porto. I Tricky Trees non devono aver preso affatto bene questa sorta di muro della società capitolina, ed hanno deciso di virare su altri obiettivi, uno in particolare lo stanno soffiando a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, la vendetta del Nottingham Forest: soffiano il calciatore a Pinto

Per sbloccare le operazioni in entrata la società si vede costretta a cedere anche uno tra i titolari. Il calciatore con più appeal, capace di portare richieste significative a Trigoria è Rober Ibanez, che aveva attirato anche l’interesse del Napoli. Il brasiliano piaceva anche in Premier League, con il Nottingham Forest che fece un primo sondaggio esplorativo per portarlo in Inghilterra.

La trattativa non è mai decollata gli inglesi sono stati costretti a virare su altri obbiettivi, secondo le ultime indiscrezioni però I Tricky Trees adesso preparano lo sgambetto a Tiago Pinto. Uno dei loro obbiettivi principali è Borna Sosa, laterale sinistro classe 1998 dello Stoccarda.

Non era un obbiettivo primario della Roma, tuttavia il ragazzo rappresentava una possibile alternativa nel caso di una partenza di Leonardo Spinazzola. L’esterno ex Juventus era stato tentato dall’Arabia Saudita, ma l’offerta fatta era stata ritenuta troppo bassa dalla società giallorossa e la trattativa anche in questo caso non è mai decollata, rendendo Borna Sosa una pista che si è andata piano piano a raffreddare.