Ha già segnato 8 gol alla Roma: proposto a Pinto

Colpo di scena in casa Roma: le ultimissime notizie di calciomercato su questo nuovo attaccante proposto a Tiago Pinto. La trattativa può entrare nel vivo nelle prossime ore, ecco tutti i dettagli.

La Roma è alla ricerca di un nuovo bomber: i giallorossi stanno sondando diversi profili per l’attacco. Nelle ultime ore è uscita fuori questa notizia relativa al bomber di proprietà dell’Atalanta che attraverso i suoi agent s’è offerto al general manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma: offerto un nuovo attaccante

Nelle ultime ore di calciomercato il futuro di Luis Muriel è stato completamente stravolto. Gli arrivi di Scamacca ed El Bilal Touré all’Atalanta hanno chiuso ancora più spazio al colombiano che, dopo la già complicata scorsa stagione, non ha alcuna intenzione di rimanere rilegato ancora una volta in panchina. Per questo motivo insieme al suo entourage l’ex Sampdoria starebbe valutando alternative valide per il suo futuro, e l’impressione è che questo possa essere ancora una volta in Serie A.

Nuovo nome per l’attacco della Roma: secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, Luis Muriel sarebbe stato infatti proposto alla società giallorossa. Attualmente sono in corso delle valutazioni sul calciatore dell’Atalanta. Il calciatore sarebbe un pupillo di José Mourinho, al momento ci sono dei discorsi avviati.