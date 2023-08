Ibanez in uscita, sfida al Milan per l’erede: richiesta esagerata

Ibanez sempre più vicino all’addio alla Roma, e adesso è sfida al Milan per il sostituto del brasiliano, la richiesta però è esagerata

Roger Ibanez è uno dei principali indiziati per l’addio alla capitale. La sua cessione andrebbe a finanziare le operazioni in entrata, con l’acquisto di un attaccante che resta la priorità sia della società che dell’allenatore. I primi a muoversi per il brasiliano furono gli azzurri del Napoli che fecero un sondaggio esplorativo diversi giorni fa.

Le elevate richieste della Roma hanno costretto i partenopei a virare su altri obbiettivi, mentre per il difensore si sono fatti sotto diversi club esteri, tra cui il Nottingham Forest. Si parlava di un’offerta da parte degli inglesi di 25 milioni di euro, ma l’affare non è mai decollato.

Dopo gli inglesi è stata la volta dell’Al Ahli, che ha già trovato un accordo con il difensore e sembrerebbe anche con la società giallorossa. Si parla di circa 35 milioni di euro, cifra che potrebbe finanziare le ultime operazioni in entrata per completare la rosa. Tiago Pinto avrebbe già individuato il suo erede, adesso però è sfida con il Milan per il calciatore, ma la richiesta è folle.

Ibanez vicino all’addio, è sfida al Milan per l’erede

Con Tiago Pinto che si ritrova con il mercato “bloccato” l’unica soluzione sembrerebbe purtroppo una cessione illustre. Il gm portoghese era stato bravissimo ad andare incontro alle richieste della Uefa senza cedere nessun titolare, e di conseguenza senza indebolire la rosa, ma purtroppo sembrerebbe che ormai il difensore brasiliano sia definitivamente in uscita.

L’offerta di 35 milioni da parte dell’Al Alhi sembrerebbe aver convinto i giallorossi, e l’affare è vicino alla fumata bianca. Questi soldi saranno destinati all’acquisto di un centravanti, ma con un difensore in uscita sarà necessario intervenire anche sul reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it il nome individuato da Pinto è quello di Ozan Kabak, centrale classe 2000 dell’Hoffeinheim, per il quale però la società tedesca chiede circa 15 milioni di euro, che potrebbe aver frenato l’interesse della Roma e del Milan, che aveva già fatto un sondaggio per il calciatore. Difficile dunque una chiusura, a meno che l’Hoffenheim non abbassi le sue pretese.