Marcos Leonardo, ultima offerta Roma: conferma dal Brasile

Marcs Leonardo potrebbe essere vicinissimo alla Roma, che ha presentato un’ultima offerta al Santos: arriva la conferma dal Brasile

La Roma continua a seguire il brasiliano Marcos Leonardo, giovane talento del Santos. La pista per Scamacca è ormai definitivamente abbandonata, con l’ex Sassuolo che ha accettato il trasferimento all’Atalanta, che ha accontentato le richieste del West Ham, pagando agli Hammers i 30 milioni più bonus richiesti.

I giallorossi hanno fatto un tentativo anche per Alvaro Morata, ma lo spagnolo, che in un primo momento sembrava gradire il trasferimento nella capitale, ha declinato pubblicamente l’offerta ed una sua permanenza all’Atletico non appare più così impossibile.

Tiago Pinto ha individuato nel giovane attaccante del Santos l’attaccante giusto per Mourinho, ma una trattativa che sembrava ben avviata ha subito una brusca frenata, a causa delle difficoltà economiche della Roma.

Stando alle ultime notizie però la società capitolina avrebbe presentato un’ultima offerta al Santos, la conferma arriva dal Brasile e l’affare potrebbe essere finalmente arrivato alla chiusura, si aspetta dunque la fumata bianca.

Marcos Leonardo, la Roma insiste, dal Brasile: ultima offerta al Santos

Marcos Leonardo potrebbe a breve diventare un nuovo calciatore della Roma, con la società capitolina che sta spingendo per mettere le mani sul talento brasiliano del Santos. Nonostante l’affare sembrava ormai destinato a non andare in porto la Roma ha continuato ad insistere, e la situazione potrebbe essersi finalmente sbloccata.

A riportare la notizia è il noto portale brasiliano Trivela, come anticipato già da calciomercato,it, che parla delle insistenti richieste dell’entourage del calciatore di lasciarlo partire in direzione Roma, ritenendo l’esperienza in Brasile conclusa, con i giallorossi ad essere gli unici ad aver formulato un’offerta ufficiale al club.Stando alle ultime notizie i giallorossi avrebbero alzato la pare fissa dell’offerta fatta ai brasiliani.

La proposta consiste in 12 milioni di euro per il 60% dei diritti economici del calciatore ed altri 6 milioni al raggiungimento di determinati obbiettivi, come dal numero di presenze nelle competizioni europee, dall’eventuale convocazione alle Olimpiadi di Parigi

Filtra dunque ottimismo sulla possibile chiusura dell’affare in brevi termini, e così José Mourinho potrà finalmente avere il tanto agognato attaccante che andrebbe a completare il reparto offensivo.