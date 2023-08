Morata sta per firmare: contratto fino al 2027

Morata sta per firmare, per lo spagnolo la società ha pronto un contratto fino al 2027: si chiude la telenovela di mercato

Alvaro Morata è uno degli oggetti del desiderio della Roma di Mourinho. È stato lui stesso a chiederlo alla società, ma soprattutto è stato lui stesso a cercare di intercedere nella trattativa, provando a chiamare in prima persona l’ex attaccante della Juventus e del Real Madrid.

Su di lui però non ci sono solo i giallorossi, secondo le ultime indiscrezioni infatti lo spagnolo sarebbe anche uno dei nomi graditi all’Inter, in particolare a Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio è un grande estimatore di Morata, e continua a fare pressione sulla società neroazzurra per portarlo a Milano, ma anche per loro questa trattativa non sarà semplicissima.

Secondo le ultime indiscrezioni però questa telenovela di mercato potrebbe essere giunta finalmente alla sua conclusione, con l’attaccante che sarebbe ormai vicinissimo alla firma del nuovo contratto, che scadrà nel 2027, beffate tutte le rivali.

Un’estate decisamente travagliata per Alvaro Morata. L’attaccante ex Juve sembrava ormai fuori dai piani dell’Atletico Madrid, che inizialmente sembrava propenso ad ascoltare le offerte per il trasferimento. La Roma è sempre stata sul calciatore, ma il mistero circa la sua clausola rescissoria ha rallentato l’affare.

Gli agenti parlavano di una cifra per liberarlo di circa 10 milioni di euro, mentre il club spagnolo insisteva sul fatto che quella somma si aggirasse sui 20 milioni. A quanto pare alla fine era l’Atletico ad aver ragione, visto che la società ha continuato a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra proibitiva sia per la Roma che per l’Inter, che ha già speso e non poco in questa finestra di calciomercato.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 🚨🔴⚪️ #Atléti

Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.

He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023