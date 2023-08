Nuovo bomber Roma in Serie A, sprint improvviso: non è Arnautovic

Calciomercato Roma, il gigante sul quale i giallorossi hanno messo gli occhi è stato individuato. Le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

Al di là delle dichiarazioni di José Mourinho che di fatto ha blindato Andrea Belotti, alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham è l’attacco il reparto sul quale si stanno concentrando maggiormente le attenzioni della Roma. Tralasciando per un attimo il discorso riguardante Marcos Leonardo, i capitolini valutano con interesse anche l’acquisto di un calciatore forse fisicamente, in grado di far salire la squadra e agire da centravanti boa.

Dopo aver provato a scardinare il muro del Bologna per Arnautovic, la Roma avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Dusan Zapata. In uscita dall’Atalanta, che non lo considera incedibile, il bomber colombiano per caratteristiche intriga e non poco la Roma, che dal canto suo sta accarezzando con forza l’idea di mettere le mani su una dellesue bestie nere delle passate stagioni.

Come riferito da Sky, Zapata piace ai giallorossi molto più di Muriel, proposto alla Roma nelle scorse ore. Per il gigante nerazzurro potrebbero esserci novità importanti a stretto giro di posta: gli orobici non si opporrebbero alla sua cessione e la sensazione è che la quadra definitiva, nel caso in cui la Roma decidesse effettivamente di affondare il colpo, potrebbe essere trovata in tempi relativamente brevi.

La Roma, che intanto sta valutando anche altri tipi di soluzione non avendo ancora sciolto definitivamente le riserve, ha puntato il mirino dritto su Dusan Zapata. Avviati i contatti sia con l’entourage del calciatore che con il club orobico per quella che potrebbe configurarsi come un’autentica pista a sorpresa. Scenario in evoluzione.