Nuovo bomber Roma, rilancio e “giallo” in Serie A: interviene la proprietà

Calciomercato Roma, rilancio e ‘giallo’ in Serie A per accontentare Mourinho: c’è stato l’intervento della proprietà.

Tante questioni stanno stimolando gli interessi e le attenzioni in casa Roma, alla luce della prossimità della nuova stagione nonché delle ancora numerose esigenze legate alla necessità di consegnare quanto prima nuovi rinforzi a Mourinhio. Protagonista di una lunga quanto vera intervista in mattinata, il tecnico sa bene di essere in ritardo rispetto a quelle che sono le attuali necessità della squadra, sulle quali Tiago Pinto e colleghi continuano a lavorare ormai da tempo.

In una fase attualmente contraddistinta da una forte attenzione anche nei confronti delle possibili uscite di importanti elementi della rosa, l’obiettivo della dirigenza e della proprietà continua a interessare soprattutto la ricerca dei giusti rinforzi in attacco, zona nella quale la squadra ha palesato le difficoltà maggiori nel corso della passata stagione. La sola presenza di Belotti non potrà certamente bastare, al netto della fiducia infusa dallo stesso Mourinho nei confronti di un attaccante che aveva dimostrato meno di un anno fa di desiderare con tutto sé stesso il progetto giallorosso.

Calciomercato Roma, rilancio e ‘giallo’ Arnautovic: interviene anche Saputo

L’infortunio di Abraham e le dette difficoltà hanno però comportato un necessario ripiego sulla ricerca di elementi che permettessero di coadiuvare lo stesso Belotti nel corso dell’imminente campionato, in attesa del rientro di Tammy Abraham, previsto quantomeno per la fine del 2023.

I nomi fin qui monitorati sono diversi e, sfumata la pista Scamacca, si sono intensificati i discorsi soprattutto per Marcos Leonardo, oltre che per il ben più saggio e diverso Marko Arnautovic. Proprio sul centravanti del Bologna, Il Corriere dello Sport riferisce di una sorta di rilancio con ‘giallo’ da parte della Roma. Dopo il primo ‘no’ dei felsinei di fronte all’offerta di 3.5 milioni di euro, Pinto avrebbe portato la cifra a circa 6 milioni di euro.

Un’offerta che, però, non sarebbe mai arrivata dai felsinei, a detta della controparte: un rilancio fantasma, insomma, da disambiguare sicuramente nelle prossime ore. Frattanto, la stessa fonte parla dell’inserimento diretto del patron rossoblù, Joey Saputo, che avrebbe già comunicato all’attaccante austriaco di volerlo trattenere a tutti i costi, indipendentemente dalle offerte che arriveranno. Da capire se si tratti di una volontà effettiva o del solito e strategico gioco delle parti.