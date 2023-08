Roma, servono 8 milioni per il bomber: reazione immediata Pinto

Roma, si continuano a sondare diverse soluzioni per l’attacco, servono 8 milioni di euro: reazione immediata di Tiago Pinto

Il tempo stringe, ormai mancano meno di due settimane all’inizio della Serie A e la Roma, che aveva cominciato così bene la campagna acquisti si trova ad oggi ancora senza un centravanti. José Mourinho aveva chiesto una rosa al completo entro la fine del ritiro in Portogallo, ma purtroppo la società non è riuscita a venire incontro alle sue richieste.

Lo Special One aveva visto in Morata l’attaccante giusto per la sua Roma, con molta esperienza internazionale ed una grande abilità nell’inserirsi alle spalle dei difensori, ma lo spagnolo ha pubblicamente declinato l’offerta romanista, dopo che in un primo momento aveva dimostrato un certo gradimento verso il trasferimento nella capitale.

Lo stesso vale per Scamacca, che nonostante gradisse particolarmente l’idea di tornare nella capitale alla fine ha dovuto cedere alla corte della Dea, che è riuscita a strapparlo al West Ham pagando i 30 milioni richiesti dalla società inglese.

Nel mirino del gm giallorosso potrebbe esserci un nuovo bomber, per il quale però serviranno circa 8 milioni di euro, la reazione di Tiago Pinto è immediata.

Roma, 8 milioni per l’attaccante: reazione immediata di Tiago Pinto

Il nome del centravanti della prossima stagione resta la grande incognita in casa Roma. Nonostante gli agenti di Marcos Leonardo spingano con il Santos per un trasferimento, anche se l’affare si concretizzasse rischierebbe di non essere lui il titolare nell’immediato.

Il talento non è in discussione, ma servirà probabilmente tempo per integrarsi in un nuovo campionato, ragion per cui Pinto potrebbe pensare di tentare un doppio acquisto.

🚨 Capitolo Michy #Batshuayi: il bomber belga classe 1993 non è incedibile per #Fenerbahce, che lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Per la #Roma non è un obiettivo primario, specie a quelle cifre @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) August 7, 2023

Secondo quanto riporta Maurizio Russo il Fenerbache potrebbe pensare di cedere Michy Batshuayi, attaccante belga classe 1993 ex Chelsea per circa 6-8 milioni di euro. Tiago Pinto osserva la situazione, ma a quelle cifre difficilmente la Roma farà un tentativo per il calciatore non essendo un obbiettivo primario della società, tuttavia il gm giallorosso potrebbe monitorare la situazione nel caso in cui i turchi decidano di abbassare le pretese o di lasciar partire il ragazzo in prestito.