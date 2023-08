Addio Roma, il sostituto di Matic ha già detto sì

Addio Roma, Matic pronto a lasciare la capitale direzione Rennes e la società sembrerebbe aver già trovato il suo sostituto

Nemanja Matic è uno degli elementi fondamentali della rosa di Mourinho. La notizia del suo addio è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quel di Trigoria, il calciatore infatti sembrava essere in sintonia con lo spogliatoio, in particolare con Paulo Dybala, con il quale si è reso spesso protagonista di siparietti molto divertenti sui social.

La verità però potrebbe essere un’altra, con il calciatore che sembrerebbe aver avuto un “mal di pancia”, tanto da arrivare a chiedere la cessione alla società. Il club inizialmente sembrava non essere convinto di lasciarlo partire, l‘unico modo sembrava potesse essere quello di una cessione ad un prezzo però considerato fuori mercato, ma così probabilmente non sarà.

Il mercato della Roma è già fermo, se si dovesse aggiungere il rimpiazzo di Matic potrebbero essere guai per la società, che appare in difficoltà anche a causa della delicata situazione economica in cui riversa attualmente. Nonostante questo però potrebbe essere già stato individuato il sostituto del serbo, che avrebbe già detto si ai giallorossi

Addio Roma, Matic ai saluti: ecco il suo sostituto

Il mal di pancia di Matic alla fine è diventato realtà, ed il calciatore sarebbe prossimo all’addio alla capitale, con la società dunque che sarà costretta ancora ad intervenire sul mercato. Il centrocampista nei giorni scorsi ha chiesto un colloquio con Mourinho, ed ha espresso la sua volontà di cambiare aria, decisione comunicata poi anche alla società.

Secondo quanto riportato dai media francesi però, la Roma prima di lasciarlo andar via dovrà trovare un suo sostituto, nel caso ci riesca poi Matic sarebbe libero di accasarsi al Rennes. Non sarà facile, ma sembrerebbe che Tiago Pinto abbia già individuato il suo possibile sostituto, ed è una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

🚨EXCL: 🟡🔴🇷🇸 #SerieA | ◉ Nemanja Matic à informé ce matin à sa direction qu’il souhaitait quitter la Roma pour rejoindre Rennes. ◉ Si l’AS Roma parvient à trouver son remplaçant, ce dernier pourrait alors partir libre. ◉ Premier contact entre la Roma et Paredes. Avec… pic.twitter.com/FB1Fb3sZyf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 8, 2023

Stiamo parlando di Leandro Paredes, con il quale i giallorossi avrebbero già avviato i contatti per un possibile trasferimento. Tiago Pinto avrebbe già incassato il si del calciatore, che ha manifestato la voglia di tornare nella capitale, ma bisognerà trovare un accordo per il trasferimento.