C’è chi dice no: la doppia comunicazione gela la Roma

Calciomercato Roma, il focus di Tiago Pinto e i possibili innesti per rinforzare il reparto offensivo. La risposta è già arrivata.

Sono giorni che definire frenetici sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo in casa Roma. Oltre alla cessione di Ibanez, infatti, i giallorossi stanno lavorando anche su diversi fronti in entrata per provare a stringere i tempi.

Come ammesso dallo stesso José Mourinho nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, il mercato della Roma per i modi e i tempi con cui si sta evolvendo è ancora in ritardo rispetto alla previsioni del tecnico lusitano, che avrebbe preferito non aspettare a lungo i rinforzi richiesti. Esigenze di bilancio e oculate valutazioni, però, impongono calma e raziocinio nelle operazioni.

L’addio di Ibanez, sotto questo punto di vista, potrebbe aprire spiragli importanti. Oltre all’acquisto di un difensore, infatti, i quasi 35 milioni di euro che i giallorossi riceveranno dall’Al-Ahli serviranno a rinforzare anche altri reparti. Tra gli obiettivi individuati dalla Roma, impossibile non menzionare Marcos Leonardo ed Arnautovic. E proprio sul bomber austriaco del Bologna trapelano importanti novità.

Calciomercato Roma, muro Bologna per Arnautovic

Seguito con interesse dai giallorossi, Arnautovic salvo improvvisi colpi di scena dovrebbe continuare la sua esperienza con la maglia del Bologna. Dopo un finale di stagione piuttosto tormentato, infatti, il bomber è pronto a ritagliarsi nuovamente uno spazio importante tra le fila dei felsinei. Dal canto suo il Bologna ha dichiarato il proprio centravanti incedibile. Posizione a cui sia è accodata anche l’entourage del calciatore.

Stando a quanto riferito da calciomercato.it, infatti, anche dal fronte calciatore stanno trapelando conferme sulla decisione del Bologna di non cedere il proprio gioiello. Staremo a vedere se il muro rossoblu potrà sgretolarsi nel corso dei prossimi giorni, fermo restando che Mourinho, come ammesso dallo stesso ‘Special One’, punta molto sul riscatto di Andrea Belotti, che vuole lasciarsi alle spalle una stagione difficile. I contatti per Arnautovic, dunque, non hanno portato fino a questo momento a sbocchi concreti: staremo a vedere cosa succederà.