Effetto domino Matic, apertura immediata: doppio sì alla Roma

Calciomercato Roma, il ‘balletto’ in mediana sta calamitando l’attenzione in casa giallorossa. Molto dipenderà dal futuro di Matic: tracce importanti per l’erede.

Come un fulmine a ciel sereno, le ultime indiscrezioni legate al futuro di Matic stanno tenendo con il fiato sospeso l’area mercato della Roma. Il centrocampista serbo, infatti, è finito prepotentemente nel mirino del Rennes, pronto a corrispondergli un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno.

I francesi, però, non hanno ancora trattato con la Roma. Un dettaglio non trascurabile visto che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di rimanere con il cerino in mano e chiedono cash importante per avallare la cessione del proprio gioiello. Nel frattempo, però, Tiago Pinto ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di eventuali soluzioni per la mediana; le chances legate ad un addio di Matic non possono non essere prese in considerazione. Ragion per cui la Roma ha già sondato diversi profili per il centrocampo per non farsi trovare impreparata.

Calciomercato Roma, c’è anche Paredes per il dopo Matic: le ultime

Tra i nomi finiti sul dossier della Roma occhio a Leandro Paredes. Il canale diretto con il PSG, del resto, è caldissimo. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per la definizione della trattativa Renato Sanches, che ha già detto sì alla proposta della Roma, che spera di risolvere la trattativa con i parigini in tempi relativamente brevi. Nei colloqui con il club transalpino, però, è trapelato anche il profilo di Leandro Paredes.

Ritornato all’ombra della Tour Eiffel dopo la negativa parentesi con la maglia della Juventus, l’argentino è pronto a cambiare aria. Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, nel caso in cui Matic dovesse effettivamente cambiare idea, il profilo di Paredes sarebbe assolutamente spendibile in orbita Roma. Il Psg, infatti, sarebbe disposto ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto; lo stesso calciatore, del resto, sarebbe assolutamente contento di ritornare nella Capitale. Una doppia apertura da non trascurare che almeno in teoria potrebbe portare a sviluppi concreti qualora la Roma decidesse di affondare il colpo-