Game over Marcos Leonardo e accordo totale: 6 milioni e nuovo bomber

Calciomercato Roma, doppio intreccio con Marcos Leonardo e intesa sulle cifre per l’accordo in Serie A: il giocatore ha deciso.

Tante questioni stanno toccando il mondo giallorosso in questa fase, alla luce delle esigenze ancora vivissime in casa Roma e che lasciano sottintendere la necessità di assistere ed evoluzioni importanti nel corso delle prossime ore e giorni. L’inizio del campionato dista ormai meno di due settimane e, anche tra le fila giallorosse, restano ancora numerose le questioni da affrontare e risolvere per ben approcciare a quella che si appresta ad essere il terzo anno di Mourinho nella Capitale.

Superata e archiviata una parentesi contraddistinta da una certa attenzione soprattutto sul fronte delle uscite e del Fair Play Finanziario, la Roma non è riuscita tra luglio e questa prima settimana di agosto ad ovviare ad alcune delle defezioni più importanti della squadra, quali la necessità di consegnare al tecnico almeno un volto nuovo in attacco, unitamente al centrocampista. Proprio in una fase caratterizzata da non poca attenzione anche nei confronti di scenari legati ad addii importanti come quello di Ibanez o la potenziale uscita di Matic, intanto, la situazione relativa alla zona offensiva permette di registrare novità non trascurabili.

Calciomercato Roma, attesa per Muriel e Zapata: Marcos Leonardo decisivo

A fare il punto della situazione è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che ha evidenziato in queste ore come si potrebbe assistere allo sblocco della trattativa tra la Roma e il PSG per l’approdo di Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto. Il fronte più caldo resta però quello legato a Marcos Leonardo, dal quale potrebbe dipendere anche un secondo aspetto.

Qualora la trattativa per il centravanti del Santos si sbloccasse, la Roma ha deciso di puntare su Zapata dell’Atalanta, al fine di creare una felice alternanza rispetto alle caratteristiche del classe 2003, certamente meno fisico e di peso rispetto al colombiano. Se invece si arrivasse al mancato approdo di Marcos Leonardo, i giallorossi avrebbero già impostato una trattativa per portare nella Capitale Luis Muriel, per un esborso totale di 6 milioni, di cui uno di bonus.

L’Atalanta non apre al prestito per Zapata, mentre Muriel in questo momento ha deciso di attendere i giallorossi, come è possibile asserire grazie alle informazioni riferite da Alfredo Pedullà. A sua detta, infatti, il Fenerbahce avrebbe concretizzato un nuovo tentativo per l’ex Udinese e Sampdoria, il quale attende però una decisione definitiva della Roma, cui avrebbe dunque momentaneamente dato preferenza.