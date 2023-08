Il bomber è in volo per Roma: firma imminente

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Roma e l’arrivo del nuovo attaccante: c’è l’annuncio in merito a questo trasferimento. E’ in viaggio per arrivare in Italia e firmare con il club giallorosso, svelati tutti i dettagli su questa operazione.

Una vera e propria sorpresa di calciomercato con la Roma che ha chiuso per l’arrivo del giocatore che molto presto sarà in Italia per firmare il nuovo contratto con il club giallorosso. Segnalato dall’area scouting, il giocatore è stato prelevato a titolo definitivo. Un acquisto in prospettiva che, si spera, potrà dare il suo contributo alla causa giallorossa.

Calciomercato: colpo in prospettiva, sta arrivando a Roma

Colpo importante per la Roma che ha pescato dall’Argentina il suo prossimo attaccante: l’operazione è stata curata e gestita da l’ex difensore Spolli che attualmente collabora con l’agenzia Quan Sports Management.

Tutto definito tra le due società con l’arrivo alla Roma di Ricky Solbes. L’attaccante, classe 2006, è pronto a vestire la nuova maglia dopo l’addio dal Defensay Justicia. E’ atteso domani in città per firmare il contratto con il club giallorosso. Operazione in prospettiva per il club capitolino che s’è assicurata il giovane ‘Apache‘, considerato in patria un giovane talento da tenere sott’occhio. L’intuizione dell’area scout del club ha dato i propri frutti con l’acquisto di questo giovane talento, tra i più promettenti del calcio argentino. A riportare la notizia è tmw che ha svelato questo nome a sorpresa. Il 17enne dovrebbe aggregarsi almeno inizialmente con la Primavera per poi tentare il grande passo verso la prima squadra con Mourinho pronto a scommettere su di lui. Ieri, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, lo Special One s’è soffermato su questa sua nuova passione di far crescere i giovani talenti e in giallorosso ha già lanciato tanti ragazzi che stanno dando il loro contributo alla causa.