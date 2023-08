Matic rompe il silenzio: il messaggio fa subito il giro del web

Tramite il proprio profilo Instagram il centrocampista serbo ha fatto letteralmente scatenare il web. Ecco il motivo.

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma. Molti degli affari in entrata ed in uscita attenzionati da Tiago Pinto potrebbero essere giunti al loro autentico punto di non ritorno. Dopo aver definito la cessione di Ibanez all’Al-Ahli, infatti, i giallorossi vogliono puntellare il reparto offensivo con due acquisti di qualità, ma allo stesso tempo stanno monitorando anche altre soluzioni.

A centrocampo, dove il profilo di Renato Sanches continua ad essere quello più intrigante per i capitolini, ma non solo. Per puntellare la zona nevralgica del campo, però, potrebbero essere necessari svariati innesti, soprattutto se si dovesse concludere anzitempo l’esperienza di Matic all’ombra della Capitale. Il gigante serbo, infatti, negli ultimi giorni è stato il centro gravitazionale di svariate indiscrezioni di mercato. Il corteggiamento del Rennes, che sta tentando di ingolosire l’ex United e Chelsea mettendo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno, non è stato digerito dalla Roma, che non ha ancora ricevuto alcuna chiamata dal club transalpino.

Roma, Matic e il Colosseo: indizio sul suo futuro o semplice coincidenza?

Sono ore movimentate sotto questo punto di vista. La Roma non vorrebbe privarsi di uno dei suoi pilastri, tecnici e carismatici; dal canto suo Matic non avrebbe chiuso all’eventuale ipotesi di trasferirsi in Ligue 1. Intanto negli ultimi minuti i tifosi della Roma si stanno interrogando sul messaggio sotteso all’ultima Instagram Story del centrocampista serbo.

#Matic rompe il silenzio: l’ultima Instagram Story sembra essere molto più di un semplice messaggio…🤔 pic.twitter.com/gtIxqflKZc — asromalive.it (@asromaliveit1) August 8, 2023

In primo piano, infatti, il play della Roma ha deciso di immortalare il Colosseo, in uno scatto icastico dell’Anfiteatro Flavio che ha subito fatto il giro del web. Preludio di un addio o messaggio riconducibile alla volontà di restare in quella che da un anno è la sua casa? Ai posteri l’ardua sentenza: il caso Matic continua a tenere banco. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti sotto questo punto di vista.