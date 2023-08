Milan insaziabile, colpo di scena Roma: l’addio sblocca l’affare

Calciomercato Roma, l’inserimento del Milan cambia nuovamente le carte in tavola. Colpo in mediana: tutte le novità.

In attesa dell’ufficialità della cessione di Ibanez, la Roma continua a muoversi con concretezza per provare a rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho. Non sono pochi i profili attenzionati da Tiago Pinto, con il GM della Roma che oltre a rinforzare la difesa e l’attacco, vuole avviare un restyling oculato anche nella zona nevralgica del campo.

Le ultime indiscrezioni relative al possibile addio di Matic non possono essere trascurate. Il che contribuirebbe a cambiare le strategie della Roma che non caso di cessione del serbo, si vedrebbe costretta a rinforzare il centrocampo con due innesti. Una mezzala (il preferito resta sempre Renato Sanches, con i giallorossi che aspettano l’apertura definitiva del PSG) e un metronomo. In tutto questo, però, occhio al profilo di Nicolas Dominguez, autore di una stagione importante con la maglia del Bologna che ne ha fatto lievitare esponenzialmente la valutazione.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Dominguez in caso di cessione di Krunic

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati in tempi e in modi diversi da Fiorentina e Lazio, sulle tracce dell’argentino classe ’98 si sarebbe messo il Milan. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, infatti, in caso di cessione di Krunic, i rossoneri sarebbero pronti a rinforzare ulteriormente il centrocampo di Pioli provando ad intavolare una trattativa lampo con il Bologna.

Uno dei profili che intriga maggiormente il Milan, Dominguez è considerato un jolly poliedrico che per qualità e tempi di inserimento potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per il ‘Diavolo’. Al momento, però, Moncada non ha ancora affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo ci saranno sviluppi in tal senso.