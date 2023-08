Morata, firma fino al 2027 e decisione presa

Morata, dopo un lungo corteggiamento da parte della Roma lo spagnolo ha scelto il suo futuro: arriva la firma fino al 2027

Alvaro Morata era uno degli oggetti del desiderio del mercato della Roma. Mourinho aveva individuato in lui il centravanti perfetto per il gioco della Roma, ma soprattutto la sua esperienza e la sua affidabilità avrebbero fatto di lui l’acquisto giusto per rilanciare il reparto offensivo.

A nulla dunque sono serviti gli sforzi dello Special One, che ha più volte chiamato l’ex attaccante della Juve per convincerlo ad aspettare la Roma. Il tecnico portoghese non è stato l’unico a tentare il calciatore, con l’ex compagno Paulo Dybala, suo grande amico, che ha provato ad intercedere nella trattativa, ma purtroppo senza successo.

Ancora una volta purtroppo la società deve fare i conti con una situazione economica che definirla delicata risulterebbe un eufemismo, questo sta limitando molto le operazioni in entrata, con Tiago Pinto che fin ora ha potuto trattare solo parametri zero o giocatori in prestito.

Purtroppo dunque la pista Morata sembrerebbe essere definitivamente chiusa, con l’attaccante spagnolo che è pronto a firmare il suo nuovo contratto, che lo legherà all’Atletico Madrid fino al 2027.

Morata ha deciso, arriva la firma fino al 2027

Alvaro Morata sarebbe potuto essere un grande acquisto per la Roma, un calciatore capace di far gol e di far fare gol, capace di muoversi in profondità, e all’occorrenza anche di far salire la squadra, doti in cui spicca anche Tammy Abraham, ma lo spagnolo, grazie alla sua esperienza in ambito internazionale, avrebbe potuto sicuramente dare quel qualcosa in più alla manovra romanista.

Pinto ci ha provato fino all’ultimo, ma purtroppo la situazione economica in cui riversa il club la conosciamo tutti, e l’affondo definitivo, sia per Morata che per Scamacca, non è mai arrivato. Mourinho aveva chiesto una rosa al completo per la fine del ritiro in Portogallo, ma ad oggi non solo manca ancora il centravanti, ma con la partenza di Ibanez mancano anche un difensore centrale ed un centrocampista per definire la squadra completa.

Nel frattempo Alvaro Morata ha avuto lunghi colloqui con gli emissari dell’Atletico Madrid, ma soprattutto con il Cholo Simeone, che gli ha ribadito la sua centralità nel progetto bianco rosso, come dimostrano le amichevoli precampionato giocate dall’Atletico, con l’ex Juve che risultava spesso tra i titolari accanto a Griezmann.

Un corteggiamento ben riuscito quello del Cholo, che è riuscito a convincere l’attaccante spagnolo a rimanere a Madrid, firmando un rinnovo di contratto fino al 2027 e chiudendo definitivamente una clamorosa telenovela di mercato che ha visto protagonista anche l’Inter di Simone Inzaghi, che sperava di portare il ragazzo a Milano, sponda neroazzurra.