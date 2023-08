Mourinho, acque agitate alla Roma: “Non sono contenti”

C’è l’annuncio sul futuro alla Roma di José Mourinho: ecco l’indiscrezione che spiazza i tifosi. Colpo di scena riguardo il rapporto tra la proprietà e l’allenatore dei giallorossi.

Odi et amo, si potrebbe sintetizzare così la situazione dello Special One alla Roma. Da una parte la fame, l’amore per questi colori e la sua tifoseria, dall’altro il fastidio per una campagna acquisti che non stenta a decollare. Una serie di problemi che rischiano di compromettere l’avvio di stagione. Il tecnico ha chiarito le sue perplessità riguardo il calciomercato della Roma che non ha ancora chiuso per l’arrivo di un attaccante. Una situazione incresciosa che sta dado non pochi problemi al tecnico che sta trovando delle nuove alternative per provare a sostituire al meglio Tammy Abraham che tornerà solo nel 2024. Intanto, emerge un curioso retroscena riguardo il futuro di Mourinho alla Roma: ecco il parere dei Friedkin sullo Special One.

L’intervista di ieri di José Mourinho ha lasciato degli strascichi all’interno della società giallorossa. A far discutere è il passaggio relativa alla gestione post finale, con le relative polemiche scaturite a seguito delle dichiarazioni del tecnico contro l’arbitro Taylor. Il tecnico ha ribadito un concetto chiaro: non s’è sentito protetto dalla società. Una situazione che ha aperto il dibattito all’interno della tifoseria giallorossa. E con un contratto in scadenza nel 2024, si avvicina sempre di più l’addio dell’allenatore.

Roma, addio Mourinho? Ecco il pensiero della società

“Non mi sono sentito appoggiato dalla società dopo la finale di Europa League, è stata la cosa più triste di questi due anni alla Roma. Mi ha fatto sentire fragile non essere stato, in una situazione del genere, supportato dal club”, così parlò José. Una stoccata netta e chiara alla società. E poi sul calciomercato. “Dopo 28 giorni di lavoro, 31 allenamenti, riunioni e analisi tattiche, chiunque arrivasse sarebbe in ritardo. Anche Mbappe. Non avere un attaccante è un problema”. Riferimenti che evidenziano una spaccatura all’interno del club tra la famiglia Friedkin e Mourinho: il tutto potrebbe avere dei risvolti negativi nel corso della prossima stagione.

Dopo l’intervista, non sono mancati i parere da parte di commentatori e opinionisti. Tra questi c’è quella di Furio Focolari che a Radio Radio ha ammesso. “I Friedkin sono contenti di Mourinho? Secondo me, no. Non ha portato soldi nelle casse del club, a parte le due finali. Se si parla in un certo modo di Mourinho gli insulti si sprecano”.