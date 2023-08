Nuovo rinforzo per Mourinho, c’è già la data: sì decisivo

Calciomercato Roma, ‘ultima’ offerta per accontentare Mourinho: ecco cosa manca. Gli ultimi aggiornamenti.

Il mercato della Roma ha fin qui vissuto due momenti abbastanza slegati ma non del tutto sconnessi. Fino al 30 giugno, come già preannunciato dallo stesso Pinto prima della gara con lo Spezia, il club ha dovuto attenzionare con particolare veemenza le numerose questioni legate alle uscite, per le quali si è assistito ad uno sforzo importante ma non inappagato che ha permesso di completare quasi del tutto un piano epurativo iniziato praticamente più di due anni fa.

Il fine ultimo, come noto, era quello di coniugare la necessità di sfoltire la rosa con il raggiungimento delle condizioni pattuite con l’Uefa, inseguite nel corso del mese di giugno parallelamente però alla ricerca degli giusti scenari che permettessero di iniziare a compiere le prime limature sulla squadra. Ciò si è riflesso negli approdi di chi, come Llorente, Kristensen o Ndicka, sia giunto per rinforzare la rosa senza esporre la società a spese troppo importanti.

In un secondo momento, poi, il raggiungimento del suddetto traguardo aveva lasciato intendere come il mercato potesse entrare in una fase più vivida in termini di nuovi acquisti, per ora invece rimasti limitati al pacchetto di giocatori prelevati a condizioni vantaggiose ed economiche.

Calciomercato Roma, apertura decisiva per Renato Sanches

Ciò non ha però certamente cancellato la consapevolezza di dover consegnare a Mourinho almeno altri due volti nuovi, in vista di una stagione ormai imminente nonché della necessità di migliorare la compagine soprattutto in alcune regioni di campo. Il reparto offensivo e quello mediano restano certamente oggetto di maggiore attenzione, passibili di importanti sviluppi destinati a poter regalare novità ormai a strettissimo giro.

Se per la ricerca del bomber il nome più caldo, unitamente a quelli di Zapata e Muriel, resta soprattutto quello di Marcos Leonardo, da diverse settimane a questa parte la pole position per il rinforzo a centrocampo è vantata da Renato Sanches. Il portoghese gradisce la Roma e attende evoluzioni su un futuro potenzialmente giallorosso che resta però ancora da definire del tutto.

Dopo le iniziali richieste di un prestito con obbligo di riscatto, il PSG avrebbe finalmente aperto alla formula del diritto di riscatto: questo potrebbe portare la Roma a chiudere a stretto giro un importante colpo di mercato, per il quale i giallorossi sperano di arrivare ad un accordo già in settimana, al termine di dialoghi ancora in pieno corso e durante i quali Pinto e colleghi stanno cercando di convincere definitivamente i parigini.