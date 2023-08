Roma, ora è anche UFFICIALE: accordo per due stagioni

I rumors erano noti da tempo, ora è arrivata anche l’ufficialità della “firma” con la Roma: siglato l’accordo per due stagioni, fino al 2025.

Sono giorni di calciomercato infuocati per la Roma. La cessione di Roger Ibañez all’Al Ahli potrebbe finalmente sbloccare le trattative per l’attacco, fermo restando ora la necessità di ingaggiare un altro difensore. L’allenatore José Mourinho spera che delle novità arriveranno a breve, fermo restando il ritardo ormai appurato in vista dell’esordio contro la Salernitana.

Nella prima giornata di campionato in cui mancheranno per giunta per squalifica Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, la Roma dovrà fare di necessità virtù.

Intanto è arrivata in mattinata una notizia ufficiale che non riguarda il calciomercato ma gli sponsor del club. Un affare di cui si parlava da qualche tempo, con la partnership che adesso è stata messa nero su bianco con la firma di un accordo fino al 2025.

Roma, accordo con un nuovo sponsor: Ferrarelle acqua ufficiale del Club fino al 2025

La Roma pochi minuti fa ha ufficializzato la nuova partnership con lo storico marchio italiano attraverso un comunicato apparso sul sito internet del club.

“Una passione effervescente unirà AS Roma e Ferrarelle in una partnership che vedrà lo storico marchio italiano diventare acqua ufficiale del Club. Ferrarelle accompagnerà i giocatori giallorossi per le prossime due stagioni calcistiche, fino al 2025, affiancandoli nelle loro imprese sportive con la sua combinazione unica di piacere e benessere.

Una partnership che sempre di più stringe il legame di Ferrarelle con la città di Roma, dove è già presente sui tavoli dei migliori ristoranti della città, nelle case dei romani e da oggi disseterà i calciatori all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini”.

Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma, ha così commentato l’accordo: “Siamo felici di associare il nostro brand a quello di Ferrarelle, un’azienda che ha forti radici nel territorio italiano, verso il quale ha cura e attenzioni. A questa soddisfazione, si aggiunge la certezza di poter fornire ai nostri atleti l’acqua ideale per le loro necessità fisiche