Santos, il presidente gela la Roma: accordo col Chelsea, annuncio UFFICIALE

Fulmine a ciel sereno in casa Roma: c’è l’annuncio del presidente del Santos in merito alla trattativa di calciomercato. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda legata all’attaccante.

Ci sono delle novità in merito alla trattativa che Tiago Pinto sta portando avanti per Marcos Leonardo del Santos. Il calciatore, che ha saltato l’allenamento e sta spingendo per arrivare in giallorosso, è ancora legato da un contratto fino al 2026 con i brasiliani. Per questo motivo i giallorossi devono trovare un accordo se vogliono prendere il giovane bomber. Ecco, intanto, le dichiarazioni da parte del presidente Andres Rueda.

Il numero uno del Santos ha svelato tutti i dettagli relativi al trasferimento al Chelsea del giocatore. Adesso la Roma dovrà trovare una soluzione in tempi rapidi altrimenti dovrà dire addio al giocatore che, intanto, sta spingendo per il suo arrivo in Italia.

Calciomercato, il Chelsea beffa la Roma? Le ultime notizie dal Brasile

Passi avanti riguardo la trattativa Chelsea Santos per il giovane attaccante. A confermare tutto è il presidente del club brasiliano che nel corso di un’intervista a Gazeta Esportiva ha rivelato i dettagli dell’accordo con il club inglese.

Il Chelsea è pronto a chiudere l’accordo per l’arrivo del giovane attaccante Deivid Washington del Santos. Il presidente Andres Rueda ha ammesso che l’accordo per portare il 18enne al club di Londra è sulla buona strada. “È ben avviato. Mi piace solo parlare di un giocatore nel momento in cui firma il contratto, ma direi che è sulla buona strada”. Secondo Globo Esporte, la squadra di Mauricio Pochettino ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro ed è già stata accettata dal Santos che a questo punto potrebbe chiudere le porte all’eventuale trasferimento alla Roma di Marcos Leonardo. E’ difficile pensare, infatti, che il club brasiliano decida di vendere nella stessa sessione di calciomercato i due suoi attaccanti. Ecco perché, nonostante la volontà del ragazzo che ha saltato l’ultimo allenamento, la trattativa per l’arrivo a Roma di Marcos Leonardo resta in salita visto che ormai c’è già l’accordo tra Santos e Chelsea per Deivid Washington.