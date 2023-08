Zapata alla Roma, via di fuga Pinto: l’affare si sblocca così

Zapata alla Roma, Tiago Pinto studia il modo per portare l’attaccante colombiano alla corte di Mourinho: l’affare si sblocca così

A pochi giorni dall’inizio del campionato torna un velo di incertezza intorno alla Roma. I giallorossi erano stati i protagonisti indiscussi dell’avvio del calciomercato in Italia, con l’innesto di due calciatori di livello del calibro di Aouar e Ndicka, rispettivamente dal Lione e dal Francoforte.

Sembrava poter essere una finestra di mercato che avrebbe potuto rilanciare i sogni di gloria della formazione capitolina, che sogna non solo di ripetere quanto di buono fatto in Europa, ma anche di riuscire a tornare in Champions League conquistando il quarto posto, ma ad oggi questo obbiettivo sembra molto lontano.

Lo Special One avrebbe voluto che la rosa fosse stata completata entro la fine del ritiro in Portogallo, ma i problemi con la Uefa, e la scarsa liquidità delle casse societarie non ha permesso di venire incontro alle richieste dell’allenatore, e con i principali obbiettivi ormai sfumati (Scamacca e Morata) Pinto si vede costretto a virare su altri nomi.

Uno dei più caldi sul taccuino del gm giallorosso è quello di Duvan Zapata, punta di peso dell’Atalanta che ha dimostrato di poter essere decisivo in fase realizzativa, anche se i problemi fisici lo hanno spesso fermato durante l’ultima stagione. Non sarà semplice anche in questo caso riuscire a chiudere l’affare, ma Tiago Pinto ha già studiato il modo di venire incontro alle richieste dell’Atalanta.

Zapata alla Roma, Pinto studia il colpo: la trattativa si sblocca così

Duvan Zapata potrebbe dunque essere il nuovo centravanti della Roma, ma Tiago Pinto dovrà ancora una volta fare gli straordinari per cercare di venire incontro alle richieste dell’Atalanta, che però dopo una campagna acquisti dispendiosa, che ha portato nuovi volti in rosa soprattutto nel reparto avanzato, potrebbe venire incontro ai giallorossi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it i due club si sarebbero già incontrati, e starebbero già negoziando il cartellino del calciatore. L’Atalanta chiede circa 10 milioni di euro, cifra comunque negoziabile e che la Roma può riuscire ad abbassare, ma resta da sciogliere ancora una volta il nodo legato al pagamento della somma pattuita.

I giallorossi vorrebbero prelevarlo in prestito, ma il contratto del colombiano scade il prossimo anno, ed in teoria dunque non sarebbe possibile per i bergamaschi cederlo a queste condizioni, tuttavia una clausola presente sul suo contratto potrebbe cambiare le carte in tavola.

Stando a quanto si apprende da Calciomercato.it l’Atalanta può esercitare un opzione per il rinnovo automatico di Zapata, e così facendo si potrebbe concretizzare la cessione anche in prestito con diritto di riscatto, soluzione che i giallorossi prediligono.