Accordo da 20 milioni e blitz per la firma: fiato sospeso Roma

Calciomercato Roma, l’affare è stato definito in tutti i suoi aspetti. Si metterà nero su bianco alla fine di questa settimana. Ecco cosa cambia per le mosse dei giallorossi.

La volontà di esaudire le richieste di José Mourinho, la necessità di dare un occhio al bilancio, la consapevolezza di avere margini di manovra alla luce della cessione di Ibanez, per la quale manca soltanto l’ufficialità. Sono diversi gli aspetti a partire dai quali la Roma sta affrontando queste ultime settimane di una sessione estiva di calciomercato nella quale i giallorossi soprattutto in entrata sono chiamati ancora a fare qualcosa.

Non è un caso che tra i reparti su cui José Mourinho ha focalizzato la sua attenzione nel corso dell’ultima intervista al ‘Corriere dello Sport’, all’attacco è stata riservata un’importanza da non trascurare. Oltre all’acquisto di una punta navigata d’area di rigore forte fisicamente, che dia kg e centimetri al reparto, la Roma è uscita allo scoperto per Marcos Leonardo, mettendo sul piatto un’offerta da 18 milioni di euro complessivi (di cui 12 di parte fissa e 6 legati a vari bonus). Dal Brasile, però, non è arrivata una risposta definitiva. Se si esclude le frasi di circostanza del nel tecnico del Santos, infatti, i giallorossi non hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in tal senso.

Calciomercato Roma, Washington-Chelsea: affare fatto. Cosa cambia per Marcos Leonardo

Ciò che ha complicato i piani della Roma, in realtà, è stata la trattativa fulminea con cui il Santos ha praticamente definito la cessione di Deivid Washington al Chelsea. Nonostante l’inserimento del Monaco che ha provato a far saltare il banco, infatti, i londinesi hanno raggiunto l’accordo con il club brasiliano per Washington, sulla base di una valutazione complessiva da 20 milioni di euro.

Il calciatore volerà a Londra al termine di questa settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà ai londinesi. Alla fine il rassicurante vantaggio accumulato dai Blues nel corso degli ultimi giorni ha avuto la meglio. Il Chelsea ha sbaragliato la concorrenza mettendo le mani su Deivid Washington: l’ufficialità è sempre più vicina. Staremo a vedere se e in che modo tutto questo influenzerà il possibile sbarco nella Capitale di Marcos Leonardo.