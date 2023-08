Addio Belotti, l’emergenza in attacco non ‘basta’: la Roma ha deciso

Calciomercato Roma, Belotti non è incedibile: può partire a queste condizioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Siamo entrati ormai in una fase delicata quanto cruciale del calciomercato, anche in casa Roma. Qui c’è da tempo consapevolezza di dover consegnare a mister Mourinho una compagine pronta e in grado di poter affrontare al meglio quella che si appresta ad essere la terza stagione capitolina dello Special One. Fino a qualche mese fa tanti erano i dubbi legati alla posizione del mister, del quale certamente non risultava utopistico prevedere anche un eventuale addio anzitempo.

Le parole spese subito dopo Budapest lasciavano però intendere come José intendesse e intenda continuare la propria avventura a Roma, previo però il rispetto di alcune priorità e garanzie che aveva non poche volte reclamato già lo scorso anno. L’aver declinato importanti offerte arabe e l’aver deciso di continuare a Roma almeno fino alla fine del proprio attuale contratto lascia però intendere come siano arrivate rassicurazioni nei suoi confronti, al netto di un calciomercato che ad oggi tarda ancora a sbloccarsi.

Calciomercato Roma, l’emergenza non basta: Belotti può dire addio

Numerose le questioni in grado di tenere alta l’attenzione e la tensione dei tifosi della Roma, oltre che gli addetti ai lavori di una Trigoria che nelle prossime settimane dovrebbe teoricamente ospitare almeno un’altra coppia di volti nuovi. Tra questi, si prevede l’arrivo di un rinforzo a centrocampo, da tempo individuato in un Renato Sanches per il quale il PSG avrebbe finalmente iniziato a manifestare apertu, re relativamente ad una cessione in prestito senza obbligo di riscatto.

Più intricata, invece, la situazione centravanti, per la quale la Roma continua a monitorare un corpo ampio di giocatori, ridottosi in questi ultimi giorni ad una famiglia più ristretta. Sfumato Scamacca e quasi del tutto anche Morata, i nomi più caldi, dopo Marcos Leonardo, sono adesso quelli di Zapata e Muriel, con il primo individuato come approdo ideale insieme al brasiliano del Santos.

Se le complicazioni in casa Santos dovessero persistere, i giallorossi hanno ben apparecchiata la trattativa per il colombiano ex Siviglia, Sampdoria e Udinese, per corroborare un attacco ad oggi vantante il solo Belotti. A incuriosire, proprio sul Gallo, è anche l’attuale posizione della Roma che, a detta di Tuttomercatoweb, continua a non considerare un incedibile l’ex Torino. Al fronte di una giusta offerta, Andrea potrebbe partire ma, almeno stando agli attuali presupposti, resta difficile immaginarne un’uscita precedente alla delineazione dei colpi in entrata.