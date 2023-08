Addio Matic, un solo erede per Mourinho: c’è pure la Juventus

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Roma: tentativo a sorpresa da parte di Mourinho che vuole strappare il giocatore alla Juventus.

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo: la cessione di Matic può sbloccare l’arrivo del nuovo centrocampista. Mourinho ha le idee chiare sulla tipologia di giocatore che dovrà andare a sostituire l’ex Manchester United. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo, conteso anche alla Juventus.

Arrivato a parametro zero, Nemanja Matic è stato un punto di riferimento per lo spogliatoio della Roma nel corso della precedente annata. Non sarà facile sostituirlo ma Mourinho ha le idee chiare. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo colpo individuato dallo Special One che ha chiesto a Tiago Pinto di prenderlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. La trattativa non sarà facile ma i giallorossi sono pronti ad anticipare la concorrenza della Juventus.

Calciomercato Roma: arriva al posto di Matic, i dettagli

Ci sono delle novità sul calciomercato della Roma: ecco il centrocampista scelto da Mourinho per sostituire Matic che è sempre più vicino al Rennes. L’addio del serbo può aprire le porte a questo nuovo acquisto.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso di un’intervista a wettfreunde.net, ha fatto il punto su Scott McTominay del Manchester United obiettivo di calciomercato della Roma. “Il Manchester è a lavoro per vendere Fred e McTominay. McTominay alla Roma dipende da Nemanja Matic che ha delle offerte ed un solo anno di contratto con i giallorossi. Senza rinnovo potrebbe andar via. McTominay è perfetto in caso di partenza di Matic, che ha chiesto alla Roma un rinnovo biennale. Ad oggi non è arrivato il via libera ed è per questo motivo che il Rennes s’è mosso per ingaggiare il serbo. Se Matic dovesse restare, la Roma cercherà un centrocampista diverso, un giocatore box-to-box, e Renato Sanches è il preferito con la società che vorrebbe prenderlo in prestito dal PSG”. L’opzione Roma è concreta per McTominay che è nel mirino anche della Juventus. “E’ il sostituto perfetto di Matic, in caso d’addio del serbo può essere il giocatore giusto per la Roma. Anche la Juventus cerca un centrocampista come lui, volevano Kessie che ha preferito l’Arabia Saudita. Sono in contatto con l’Arsenal per Thomas Partey. Vogliono un giocatore come lui e McTominay può essere un’opportunità”. Nonostante l’apprezzamento di Mourinho e della società giallorossa, avendo rifiutato il Manchester United una prima offerta cash del West Ham pare difficile un inserimento della Roma per il giocatore.