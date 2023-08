Calciomercato Roma, addio e pole position Milan: 15 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, addio Milan e sostituto immediato in Serie A: 15 milioni per la pole position, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni stanno interessando il mondo Roma in una fase attualmente densa di valutazioni ed evoluzioni destinate ad interessare non solo le questioni legate alle entrate ma anche le numerose novità che potrebbero riguardare ancora i colpi in uscita. Dopo il piano epurativo condotto e quasi completato da Tiago Pinto in queste settimane, nei prossimi giorni non sono da escludersi nuovi e importanti aggiornamenti su plurimi fronti.

Certamente, l’ufficialità di Ibanez all’Al Ahli non è così lontana, alla luce della partenza del numero 3 per l’Arabia due sere fa e il saluto sui social di Mourinho al suo “garuto”. Ciò si riflettereà con ogni probabilità nella ricerca di un volto nuovo per corroborare il pacchetto difensivo, dal quale, per una stagione che Mourinho cercherà di affrontare onorando tutte e tre le competizioni, bisognerà attingere di volta in volta un trittico di elementi da schierare davanti la porta di Rui Patricio.

Calciomercato Roma, pole position Milan e 15 milioni per Nico Dominguez

Il solo approdo di Ndicka, con l’addio di Ibanez, non sembra poter assicurare a Mourinho le giuste garanzie in termini numerici. Il nome di Solet, come riferito, è non a caso uno dei più caldi in una fase che continua però a vedere una certa attenzione soprattutto sulle situazioni legate all’attacco e al centrocampo. Per la regione offensiva la vicenda Marcos Leonardo è ancora vivissima, con il giocatore ormai volenteroso di sposare il progetto Roma ma al contempo, almeno per ora, bloccato dalla particolare situazione vissuta dal Santos.

Più lineare ma non del tutto vicina all’epilogo, invece, la trattativa relativa al centrocampo, per il quale c’è stata un’apertura importante del PSG in queste ore su Renato Sanches. Il portoghese è da tempo in pole position alla lista dei graditi di Pinto, sulla quale figura, però, anche Nico Dominguez. Da almeno un mese, il centrocampista in scadenza con il Bologna fra un anno, intriga anche gli addetti ai lavori giallorossi.

Come riferisce SportMediaset, però, il suo nome stimola non poco il Milan, per il quale l’argentino rappresenta il candidato principale per la zona mediana qualora si realizzassero le condizioni per il passaggio di Krunic al Fenerbahce. I felsinei lo valutano non meno di 15 milioni di euro.