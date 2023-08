Calciomercato Roma, addio Matic e prezzo fissato: le cifre e gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Nemanja sta certamente rappresentando uno dei più caldi e importanti di questa fase di mercato, contraddistinta in casa giallorossa dalla ricerca delle giuste soluzioni che permettano di apportare modifiche alla rosa di Mourinho ma, al contempo, da una certa attenzione nei confronti di plurimi scenari relativi a possibili addii.

Dopo aver quasi del tutto ultimato il piano epurativo a partire dal mese di giugno, Tiago Pinto ha trovato la scorsa settimana l’accordo con l’Al Ahli per Ibanez, il cui approdo in Arabia è ormai cosa fatta, per la quale si attende solamente l’ufficialità. I contatti con il Salisburgo per Solet lasciano intendere come a Trigoria ci sia voglia di ultimare il pacchetto difensivo dopo l’addio del brasiliano. Questo e tanti altri scenari, dunque, tengono vivida l’attenzione degli addetti ai lavori, aumentando altresì attese e timori di una piazza che, oltre alle evoluzioni sulla situazione centravanti, sta da qualche giorno cercando di comprendere quale possa essere l’esito dell’attuale telenovela Matic.

Calciomercato Roma, 5 milioni e addio Matic: fiducia in aumento in casa Rennes

La posizione di Nemanja all’interno della Capitale parrebbe essere improvvisamente cambiata, alla luce di un forte interessamento del Rennes che ha lenito la sicurezza di chi, come dirigenza e tifosi, vedesse nella permanenza del serbo un dato di fatto. Per l’ennesima volta, il calciomercato si è rivelato però imprevedibile e, a circa due settimane dall’inizio della nuova stagione, i giallorossi si trovano adesso a dover mettere in conto anche un possibile addio all’ex Chelsea e Manchester United.

Su tale vicenda arrivano importanti aggiornamenti dalle penne de L’Equipe, a detta delle quali la posizione della Roma resta quella di cui ormai noto a tutti, basata cioè sulla consapevolezza che Matic partirà solamente dopo un’intesa tra le due società, con i capitolini assolutamente indisposti a liberare un anno prima della scadenza contrattuale uno dei migliori giocatori della passata stagione.

In seguito ai dialoghi intrapresi dal Rennes direttamente con il numero 8 e al conseguente nervosismo della Roma, sono iniziati i primi contatti tra le società, che hanno portato i rossoneri di Francia a vedere aumentare l’ottimismo circa la felice riuscita della trattativa, un cui epilogo potrebbe giungere previo l’arrivo di un’offerta vicina ai 5 milioni di euro. Secondo l’autorevole fonte transalpina, è questo il prezzo che potrebbe permettere al Rennes di assicurarsi le prestazioni del pilastro giallorosso.