Calciomercato Roma, blitz per il bomber: Pinto a mani vuote

Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara l’affondo decisivo per portare finalmente il bomber nella capitale, ma il tempo stringe

Tiago Pinto è ancora al lavoro per cercare di portare un attaccante alla corte di José Mourinho, obbiettivo che però non sarà affatto facile, a causa delle limitate risorse a disposizione del gm giallorosso. Dopo una partenza a razzo i tifosi avevano ricominciato a sperare di poter finalmente rientrare tra le prime quattro posizioni.

Aouar e Ndicka offrivano molteplici soluzioni al tecnico, che lo scorso anno anche a causa dei tanti infortuni è stato costretto a trovare soluzioni di fortuna proprio nella parte finale della stagione e con gli obbiettivi ancora tutti alla portata.

La cessione di Ibanez però pone nuove ombre sulla Roma, con il reparto difensivo che ne esce indebolito con la cessione di un titolare, che andrà comunque sostituito per non rischiare di rimanere con la coperta corta, ed il mancato acquisto di un centravanti.

Qualcosa davanti potrebbe finalmente cominciare a muoversi, con Tiago Pinto che è pronto per il blitz decisivo per portare l’attaccante nella capitale, ma attenzione, il tempo ormai è agli sgoccioli.

Nonostante tutti i limiti, economici e della Uefa, Tiago Pinto aveva dimostrato di sapersi muovere bene nel mercato dei parametri zero già dallo scorso anno, quando il portoghese riuscì a portare a Roma Paulo Dybala e Nemanja Matic, due dei migliori della scorsa stagione.

Anche quest’anno sembrava esser partito bene, riuscendo a piazzare diversi colpi low-cost, tra cui la conferma del difensore spagnolo Llorente, che ha dimostrato anche durante il precampionato di essere un calciatore affidabile e che può essere molto d’aiuto alla rosa.

La priorità però resta l’acquisto di un attaccante, dopo che Pinto non è riuscito a chiudere le trattative per Scamacca e Morata, e dopo che rischia di saltare anche l’acquisto di Marcos Leonardo dal Santos. Altri due obbiettivi per il reparto avanzato romanista sono Luis Muriel e Duvan Zapata, entrambi in uscita dall’Atalanta, sul primo secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport ci sarebbe anche l’interesse del Francoforte, che spera di portare il calciatore in Germania.

A questo punto Tiago Pinto dovrà decidere in fretta: temporeggiare ancora troppo su Marcos Leonardo, che il nuovo allenatore del Santos ha praticamente dichiarato incedibile, potrebbe fare saltare anche l’ingaggio di Muriel se l’Eintracht Francoforte riuscirà a chiudere a stretto giro di posta. E a quel punto la Roma resterebbe a mani vuote e dovrebbe virare su un altro obiettivo.