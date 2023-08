Calciomercato Roma, rispunta Lukaku: mossa a sorpresa del Chelsea

Calciomercato Roma, il profilo di Romelu Lukaku potrebbe ritornare a suggestionare le fantasie della dirigenza giallorossa. Le ultime novità.

Si prospettano giornate molto intense in casa Roma, con i giallorossi che stanno scandagliando diverse piste per provare a puntellare l’organico e a regalare a José Mourinho i rinforzi richiesti. Sotto questo punto di vista, l’attacco è uno dei reparti su cui si stanno maggiormente concentrando le attenzioni degli uomini mercato capitolini.

In attesa di una risposta definitiva del Santos per Marcos Leonardo, che dal canto suo ha esternato a chiare lettere il desiderio di approdare nella Capitale, la Roma vuole rinforzare l’attacco anche con una punta di peso. Non è un caso che nelle ultime ore sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza il profilo di Duvan Zapata, con il bomber colombiano che potrebbe essere ingolosito all’idea di approdare nella Capitale. Con la Dea, però, una vera e propria trattativa concreta non è ancora stata definita: la Roma vuole capire i margini di manovra che potrebbe ritagliarsi anche per altre piste. Le sorprese, del resto, sono dietro l’angolo e negli ultimi anni i giallorossi hanno spesso agito nell’ombra.

Calciomercato Roma, rispunta l’opzione Lukaku: le ultimissime

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che in orbita Roma sia ritornato a ruotare il profilo di Romelu Lukaku. Secondo quanto evidenziato da Roma Today, infatti, nel caso in cui il Chelsea non dovesse riuscire a trovare una soluzione in uscita per ‘Big Rom’, non è escluso che possa ritrovarsi attorno ad un tavolo con gli uomini mercato della Roma. L’operazione Lukaku, però, resta difficilissimo per la Roma, che eventualmente vorrebbe mettere le mani sull’ex bomber dell’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, con un sostanzioso aiuto dei Blues in merito al pagamento dell’ingaggio.

Accostato con forza alla Juventus, salvo clamorosi colpi di scena Lukaku non approderà in bianconero nell’ambito di uno scambio con Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il Chelsea avrebbe detto no alla proposta della Juve di intavolare la maxi operazione tra i due bomber, preferendo trovare un altro tipo di soluzione per la cessione del suo attaccante. Staremo a vedere cosa succederà. L’ipotesi Roma non è in prima né in seconda corsia; tuttavia le vie del mercato sanno essere infinite…