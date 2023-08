Calciomercato Roma, UFFICIALE: cinque calciatori fuori rosa

Calciomercato Roma, arriva a sorpresa l’annuncio ufficiale che spiazza i tifosi: sono ben cinque i calciatori finiti fuori rosa

Continua la disperata ricerca di Tiago Pinto, che sta cercando in tutti i modi di consegnare all’allenatore una squadra completa, e che sappia offrire più opzioni per ogni ruolo. La difesa sembrava poter essere una delle migliori del campionato, con la conferma di Llorente e l’arrivo di Ndicka il reparto arretrato sarebbe stato coperto anche in caso di lunghi infortuni.

Con la cessione di Ibanez però, dopo aver monetizzato, la Roma è obbligata ad investire anche su un difensore, per poter poter così tornare ad avere un reparto veramente competitivo. Necessario però sarà anche continuare a tenere sotto controllo la situazione legata agli attaccanti, se non si vuole rischiare di cominciare il campionato con Belotti come unica punta di ruolo.

Il Gallo non gode della fiducia dell’ambiente dopo lo scorso anno, in cui non è mai riuscito a trovare la via del gol in campionato, sbagliando anche un rigore sotto la curva sud proprio contro il Torino, la sua ex squadra. Il mercato però si può stravolgere da un momento all’altro, come dimostra la mossa a sorpresa della società, che ha deciso di mettere fuori rosa ben cinque calciatori.

Calciomercato Roma, cinque calciatori ufficialmente fuori rosa

Tiago Pinto non è ancora riuscito a consegnare a José Mourinho una rosa completa, con lo Special One che invece sperava che le sue richieste fossero accontentate entro la fine del ritiro in Portogallo Il gm portoghese appare in difficoltà, ma purtroppo le limitate risorse economiche a sua disposizione non gli hanno permesso l’affondo decisivo.

La fine del mercato potrebbe comunque offrire diverse soluzioni a sorpresa per la Roma, che tiene sotto la lente d’ingrandimento diversi calciatori, tra cui Renato Sanches del Psg, che sembra sempre più vicino ad un addio al club parigino, che ha pronta una vera e propria rivoluzione, come riportato da Fabrice Hawkins:

“Luis Enrique e Luis Campos hanno ricevuto diversi giocatori questa mattina al Campus del PSG: Verratti, Neymar, Ekitike, Bernat e Sanches e gli hanno comunicato che il club non conta più su di loro. Questi giocatori non hanno preso parte alle foto ufficiali della squadra e Neymar e Verratti si sono allenati al chiuso”.

Renato Sanches dunque potrebbe essere più vicino alla Roma dopo questa scelta del club transalpino, ma non solo, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare di moda anche il nome del giovane attaccante Hugo Ekitike, anche lui messo fuori rosa dal Psg ed in cerca di una nuova avventura, Pinto resta alla finestra e osserva l’evolversi della situazione, studiando la soluzione migliore per portare almeno uno dei due giovani talenti nella capitale.