Disposto a tutto per la Roma: la rinuncia di Marcos Leonardo

Marcos Leonardo e quella voglia matta di Roma: nuovo sacrificio per spingere il Santos alla cessione. Ha già deciso.

Il nome del brasiliano rappresenta certamente uno dei più importanti e caldi di questa fase, alla luce della necessità della squadra di essere rinforzata con almeno una coppia di nomi nella regione offensiva, reduce da un’annata ricca di delusioni, almeno in termini numerici, sul fronte Belotti e altrettanto contraddistinta dalle non meno evidenti e importanti difficoltà realizzative e di prestazione di Abraham.

L’infortunio dell’ex Chelsea ha poi certamente rappresentato l’ennesimo fattore in grado di avere forti ingerenze sulle valutazioni di Pinto e colleghi per l’apparecchiamento dell’attuale calciomercato, entrato ormai in una fase decisiva per la delineazione dei nuovi volti da consegnare a Mourinho nel minor tempo possibile. Dopo le rincorse e le avances per giocatori come Morata e Scamacca, la Roma ha dovuto virare su obiettivi diversi e, in questa fase, ha palesato interessi concreti per la coppia Muriel-Zapata dell’Atalanta.

I due colombiani, che hanno già palesato disponibilità ad un eventuale arrivo nella Capitale, vedono il proprio futuro legato a quello di Marcos Leonardo, ad oggi in pole position nella lista degli obiettivi di Pinto, alla luce delle qualità sciorinate in Brasile e di una giovane età che lo rende un profilo a dir poco appetibile soprattutto in ottica futura.

Marcos Leonardo vuole solo la Roma: rinuncia da 5 milioni per il via libera

Una fumata bianca per il classe 2003 porterebbe la Roma a puntare unicamente su Zapata, mentre se l’attuale stallo generato dal Santos dovesse persistere, non è da escludersi il doppio approdo dall’Atalanta. Molto dipende, appunto, dal giovane talento del Peixe, da tempo convintosi del progetto Roma ma ad oggi ‘bloccato’ da una serie di difficoltà che stanno frenando il club brasiliano nel dare il via libera all’uscita del proprio attaccante.

L’offerta della Roma è coerente con le richieste dei bianconeri, reduci da una serie di scossoni interni e prossimi all’addio di Washington che impediscono di ponderare a cuor leggero un’eventuale via libera per uno dei propri migliori giocatori. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, intanto, Marcos Leonardo continua a spingere per la cessione. Dopo non essersi allenato, pretende di veder rispettata la vecchia promessa accordata con il club, dettosi disposto a lasciarlo partire al fronte di un’offerta congrua.

La sua voglia di Roma lo sta spingendo addirittura ad una rinuncia economica importante, di circa 5 milioni di euro: si è infatti detto disposto a rinunciare al 40% dei diritti economici sul cartellino, da lui detenuti ma che riconoscerebbe volentieri al Santos così da permettere al proprio club di incassare l’intera cifra giunta da Roma, Una rinuncia da 4.8 milioni che evidenzia il suo forte anelito all’approdo in giallorosso e che, dal punto di vista del giocatore, potrebbe essere monito di speranza verso un via libera atteso con fermento anche in quel di Trigoria.