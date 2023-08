Insieme da Mourinho, prezzo e condizioni fissate: hanno detto sì

Calc iomercato Roma, doppio rinforzo immediato in Serie A e cifre fissate: il piano di Pinto per rinforzare la rosa di Mourinho.

Il tecnico giallorosso ha già palesato a proprio modo la consapevolezza di avere bisogno di importanti quanto urgenti rinforzi in vista di una stagione ormai sempre più vicina, da affrontare con la compattezza e l’unità di intenti dello scorso anno ma anche con la ricerca di qualità e caratteristiche mancate non poco nel corso del passato campionato. Le defezioni palesate dalla rosa di Mourinho hanno interessato soprattutto la regione offensiva, apparsa troppe volte sterile e bloccata dalle difficoltà di chi, come Abraham o Belotti, aveva iniziato il percorso con ben alte e altre aspettative.

A ciò si è aggiunto l’infortunio di Tammy, importante quanto gravoso in termini anche di calciomercato, alla luce di quella che si prospettava poter essere una cessione dell’ex Chelsea dalla quale ricavare la linfa necessaria da investire poi sui nuovi acquisti. Ciò non è stato possibile e, al netto dell’aiuto giunto dalle uscite concretizzate tra giugno e luglio nonché dal passaggio di Ibanez in Arabia, ai piani alti di Trigoria non sono ancora riusciti a chiudere il tanto famigerato colpo per il reparto avanzato.

Calciomercato Roma, Muriel e Zapata insieme: l’Atalanta fissa prezzo e condizioni

I nomi fin qui monitorati hanno abbracciato una pluralità di caratteristiche non poco eterogenee. Da Scamacca a Morata, passando. Da B per Arnautovic e diverse suggestioni dalla Premier, fino ad arrivare ad alcuni dei profili più caldi di questa fase. Tra essi, certamente va ricordato quello di Marcos Leonardo, per il cui approdo a Roma, da lui graditissimo, si attendono evoluzioni che permettano di superare le non poche nate in seno alla società del Santos.

Parallelamente all’attesa di uno sblocco che permetta di abbracciare il gioiellino classe 2003, la Roma continua a guardarsi intorno, ben conscia di non avere più troppo tempo a disposizione. Alla lunga lista di nomi candidati si sono aggiunti Zapata e Muriel, per un cui addio, previo il rispetto delle giuste condizioni, l’Atalanta non opporrebbe troppa resistenza.

Come ribadito da Il Corriere dello Sport, una doppia epurazione colombiana permetterebbe di snellire la rosa di Gasperini e liberarsi di alcuni ingaggi non poco importanti. La Roma ha incassato il sì di entrambi ed ha per ora offerto un milione per l’ex Napoli, palesando disponibilità per ulteriori rilanci. Da Bergamo chiedono 3 milioni subito e un riscatto a circa 6-7 milioni di euro, al 40% delle presenze raggiunte dall’attaccante.

Discorso non troppo dissimile per Muriel, un cui arrivo a Roma potrebbe sottintendere un’intesa basata sul prestito secco e 6 milioni di riscatto legato ad alcune condizioni. Da Trigoria emerge una certa disponibilità a trattare anche con Muriel, dopo Zapata, ambedue individuati come una coppia da portare a Roma per corroborare l’attacco di Mourinho. Uno non esclude l’altro, insomma, ma come chiaro ormai da tempo, molto dipenderà anche dalle evoluzioni relative al futuro di Marcos Leonardo.