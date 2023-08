Marcos Leonardo alla Roma, nuovo incontro per il via libera

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo l’arrivo alla Roma di Marcos Leonardo. La trattativa con il Santos è alle battute finali, ecco cosa manca per la chiusura dell’affare.

Mourinho è in attesa del famoso sostituto di Abraham. Dopo Morata, Scamacca, Aranutovic, adesso il nome in pole è quello del giovane Marcos Leonardo del Santos. Il 20enne è in trattativa con i giallorossi ed ha già dato il suo assenso a questo trasferimento. L’unico ostacolo è rappresentato dal club brasiliano che sta bloccando l’arrivo in giallorosso del calciatore. L’entourage del ragazzo è a lavoro per sbloccare la trattativa, ecco le ultime notizie che arrivano dal Brasile riguardo questo affare.

Marcos Leonardo vuole giocare per la Roma, ma il Santos sta facendo un gioco a rialzo con il club giallorosso. Adesso il 20enne spera di essere liberato dal nuovo allenatore Diego Aguirre. E’ questa l’indiscrezione riportato da Uol Brasil. Adesso si attende una presa di posizione da parte della società brasiliana che dovrà dare l’ok per la cessione del ragazzo che non vede l’ora di arrivare nel campionato italiano e giocare per i giallorossi.

Calciomercato Roma: i dettagli dell’affare Marcos Leonardo

Il Santos non vuole perdere Marcos Leonardo dopo aver ceduto Deivid Washington al Chelsea. Nonostante ciò i suoi rappresentati sono a lavoro per sbloccare l’affare e chiudere la trattativa di calciomercato con la Roma che spinge per prendere il 20enne considerato il profilo perfetto per sostituire Tammy Abraham, che tornerà a disposizione di Mourinho solo nel 2024.

La Roma ha offerto 12 milioni di euro per il 60% dei diritti economici di Marcos Leonardo. I brasiliani riceverebbero questa cifra a rate, con il primo pagamento a settembre, e da questo affare otterrebbero anche il 10% della futura rivendita. La proposta prevede anche sei milioni di euro di bonus, alcune dei quali più praticabili come il numero di partite con la Roma e altri più difficili da ottenere, come la vittoria del campionato italiano. Sono ore decisive riguardo il futuro del ragazzo che sta spingendo per il suo arrivo in Italia. La fumata bianca potrebbe arrivare grazie al nuovo allenatore del Santos che potrebbe decidere di liberare il calciatore: è previsto un incontra tra le parti. In questo momento la società brasiliana sta alzando le pretese, visto che in questa sessione di calciomercato ha già perso un altro attaccante come Washington. L’obiettivo del presidente è bloccare la cessione del 20enne che potrebbe restare al Santos contro la sua volontà. Per questo il vertice con il nuovo mister potrebbe favorire il trasferimento alla Roma di Marcos Leonardo.