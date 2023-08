Marcos Leonardo, Diego Aguirre gela la Roma: “30 milioni”

La trattativa per il passaggio alla Roma di Marcos Leonardo è sempre più complicata, con l’allenatore che gela la Roma : servono 30 milioni

Il tempo stringe, ormai mancano meno di due settimane all’inizio della serie A e la Roma, che aveva cominciato così bene la campagna acquisti si trova ad oggi ancora senza un centravanti. José Mourinho aveva chiesto una rosa al competo entro la fine del ritiro in Portogallo, ma purtroppo la società non è riuscita a venire incontro alle richieste del mister.

Ad oggi 9 agosto dunque i giallorossi si trovano con il solo Gallo Belotti come unica punta, che però lo scorso anno ha ampiamente deluso le aspettative, non riuscendo mai a far registrare il suo nome sul tabellino dei marcatori in tutto il campionato.

Con Scamacca ormai all’Atalanta, e Morata fresco di rinnovo con l’Atletico Madrid, la Roma si è vista costretta a virare su altri obbiettivi, uno di questi è il brasiliano Marcos Leonardo, per il quale però si prospetta una trattativa difficilissima, se non impossibile, per stessa ammissione del nuovo allenatore dei bianconeri.

Santos, il nuovo allenatore blocca Marcos Leonardo: “Non è possibile”

Il passaggio alla Roma di Marcos Leonardo si fa sempre più complicato, nonostante le continue richieste di trasferimento da parte degli agenti del giovane talento brasiliano. Sull’argomento è intervenuto il nuovo allenatore del Santos, che ha ammesso le perplessità del club nel vendere uno dei suoi migliori talenti.

“Onestamente, non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada. Non c’è nessun sostituto per lui. È il migliore o uno dei migliori giocatori della squadra, senza dubbio. Non ci sto pensando e capisco è sia situazione difficile. So come ti senti, conosco le possibilità, ma il momento per il club è difficile e deve capire anche quella parte. Immagino Marcos Leonardo che gioca e segna tanti gol”.

Diego Aguirre ha poi continuato parlando del delicato momento del club: “È una situazione a cui dobbiamo stare molto attenti. Capisco la situazione del giocatore, c’è un’ottima possibilità per lui, e la sua famiglia. Ma dobbiamo anche capire il bisogno e il momento del Santos. Ho davvero bisogno di lui. Mi piacerebbe molto che restasse con me, voglio aiutarlo a raggiungere i 20 gol in campionato e magari il prossimo anno potrebbe essere ceduto per 30 milioni “