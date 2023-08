Marcos Leonardo prigioniero del Santos: altre 24 ore, decide Deivid

Marcos Leonardo risulta ormai “prigioniero” del Santos, nonostante gli agenti spingano per un addio: altre 24 ore, decide Deivid

Continuano i tentativi di Pinto per riuscire a portare un attaccante nella capitale. Il gm portoghese ha purtroppo perso fin troppo tempo in operazioni complicate, come ad esempio quelle che avrebbero dovuto portare a Roma uno tra Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, con lo spagnolo che rappresentava la prima scelta di José Mourinho.

In entrambi i casi le elevate richieste di Atletico Madrid e West Ham hanno complicato la riuscita dell’affare, sull’ex attaccante della Juve si pensava che la clausola rescissoria fosse circa di 10 milioni di euro, o almeno era quello che avevano fatto trapelare gli agenti, mentre alla fine hanno avuto ragione i Colchoneros, che prima del rinnovo chiedevano circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Diverso è il discorso che riguarda Gianluca Scamacca, per il quale il West Ham ha preteso almeno 30 milioni di euro, una somma che i giallorossi non potevano permettersi, alla fine l’ha spuntata l’Atalanta, che ha accontentato le richieste degli Hammers. Si punta su Marcos Leonardo, per il quale il Santos continua a far muro nonostante le richieste degli agenti dei calciatori che spingono per un addio, ma dipenderà tutto da Deivid.

Marcos Leonardo in ostaggio dal Santos: altre 24 ore per chiudere, ma dipenderà tutto da Daivid

Tiago Pinto ha individuato in Marcos Leonardo, giovane talento brasiliano del Santos, il giusto rinforzo per la Roma di Mourinho. I giallorossi hanno provato a venire incontro alle richieste dei brasiliani. Secondo quanto riporta Daniele Trecca su Twitter nelle ultime ore il Monaco avrebbe pareggiato l’offerta del Chelsea, 15 milioni più 5 di bonus, per Deivid, proponendo al club Paulista condizioni migliori sul pagamento del cartellino.

Dopo il rilancio del #Monaco (pareggiata l’offerta del #Chelsea al #Santos), #Deivid sta valutando con la famiglia le 2 opzioni. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare la decisione che può influenzare anche la trattativa #MarcosLeonardo #ASRoma @calciomercatoit @asromaliveit1 — daniele trecca (@danieletrecca) August 9, 2023

Adesso la palla passa al calciatore, che dovrà decidere la sua prossima destinazione, questa trattativa rischia di influenzare anche quella che riguarda Marcos Leonardo, proprio perché in un momento così delicato i bianconeri non possono lasciar partire entrambi i loro attaccanti.