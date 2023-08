Calciomercato Roma, giornate decisive e promessa da mantenere: ha chiesto la cessione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le valutazioni ai piani alti di Trigoria per la ricerca degli elementi da consegnare a Mourinho la prossima stagione, distante poco più di una settimana e in vista della quale sono ancora numerose le defezioni per poter credere che non si possa assistere ad importanti novità a stretto giro. La Roma, dal proprio canto, si trova in questo momento impelagata in un insieme di scenari singolari quanto inattesi che non poca ingerenza stanno avendo in una fase decisiva di mercato come quella attuale.

L’addio di Ibanez, ormai prossimo ad essere ufficializzato, non era sicuramente inatteso ma ha generato in queste ore la nascita di una nuova esigenza, relativa alla ricerca di un valido alter ego al brasiliano che possa completare il pacchetto difensivo. Tale scenario, come noto, è andato inserendosi in un corpo di eventi che hanno riguardato in questa prima metà di settimana essenzialmente due aspetti: Matic e Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo e il pressing per l’addio: ore decisive

Il centrocampista serbo, centralissimo nello spogliatoio e nelle collocazioni tattiche di Mourinho, è apparso improvvisamente vicino alla cessione e un suo possibile approdo al Rennes parrebbe ormai essere stato quanto meno svestito di quella patina utopistica che lo ricopriva fino a qualche tempo fa. Inutile ribadire come ciò costringerebbe la Roma a ricercare delle soluzioni tempestive, andando a complicare ulteriormente questo rush centralissimo di campagna acquisti.

Non meno intricata, poi, la situazione Marcos Leonardo, tornata in auge circa una settimana fa dopo le difficoltà incontrate dalla Roma per arrivare a Scamacca, cui ha fatto seguito un concreto approfondimento per la pista brasiliana, studiata e sondata già a inizio 2023. I giallorossi si trovano in questa fase in una paradossale situazione di stallo, caratterizzata dall’arrivo nelle casse brasiliane di un’offerta congrua ma che non riesce ancora a convincere del tutto il club.

I motivi non sarebbero economici ma da ricercarsi nell’insieme di scossoni e terremoti interni al mondo Peixe che, unitamente al vicino addio di Washington, attualmente impedisce alla società di poter rinunciare a cuore troppo leggero anche a Marcos Leonardo. Come riferito da Daniele Trecca su Calciomercato.it, però, il gioiellino classe 2003 continua a volere la Roma e anche in queste ore avrebbe continuato ad esercitare un pressing che spera possa rivelarsi decisivo.

Leonardo si è infatti recato al centro sportivo per chiedere nuovamente la cessione, senza presenziare alla seduta di allenamento che non ha ancora coinvolto il nuovo allenatore, Aguirre. Il giocatore chiede di rispettare la promessa di lasciarlo libero previo l’arrivo di una giusta offerta mentre la Roma, consapevole di aver fatto il possibile, sa bene di non poter aspettare ancora troppo tempo. Giornate e ore decisive, dunque, proprio mentre si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione.