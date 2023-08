Nuovo bomber Roma, aut aut UFFICIALE: “I patti erano chiari”

Calciomercato Roma, l’entourage di uno dei calciatori monitorati con più attenzione dai giallorossi è uscito allo scoperto: “Vorremmo essere ascoltati”.

In attesa di novità importanti sul fronte Marcos Leonardo, la Roma sta continuando a scandagliare il mercato per provare a regalare a José Mourinho anche un centravanti boa in grado di far salire la squadra, forte fisicamente e capace di attaccare la profondità.

Sono diversi i profili attenzionati dai giallorossi, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di svariate operazione. Negli ultimi giorni ha ripreso quota la pista che porta a Duvan Zapata, che l’Atalanta non considera incedibile. Il bomber colombiano degli orobici, però, non è l’unico profilo finito nella lista dei desideri dei giallorossi, che prima di affondare (eventualmente) il colpo per il gigante di Gasperini, potrebbero ritornare con forza su un altro attaccante che milita in Serie A. Si tratta di Marko Arnautovic, per il quale la Roma si è mossa in maniera concreta nei giorni scorsi, scontrandosi di fatto con un vero e proprio muro eretto dal Bologna.

Calciomercato Roma, l’agente di Arnautovic allo scoperto: “Vorremmo essere ascoltati dal Bologna”

Le dichiarazioni rilasciate dall’entourage dell’attaccante austriaco ai microfoni di Sky Sport, però, potrebbero contribuire ad aprire nuovi scenari per il futuro di Arnautovic. Ecco quanto riferito dal suo agente: “Ci piacerebbe essere ascoltati dal Bologna, dal momento che i patti erano stati chiari. L’estate scorsa e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla.

Inoltre abbiamo ricevuto delle proposte ad inizio giugno, e il club ci aveva promesso che in caso di offerte provenienti da un top club, avrebbero considerato una cessione qualora Arnautovic avesse manifestato il desiderio di cambiare aria.”

Il fratello agente di Arnautovic ha poi chiosato: “Quest’offerta ora è arrivata e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa chance per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli.”