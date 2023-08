Roma, accordo ufficiale: l’annuncio dei Friedkin

Roma, a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale della famiglia Friedkin che tra lo stupore dei tifosi comunica di aver chiuso l’affare

Sin dal primo giorno del loro arrivo nella capitale i Friedkin hanno dimostrato una netta inversione di marcia rispetto alla precedente proprietà. Molti tifosi accusavano Pallotta di esser poco presente e di seguire poco la squadra, mentre Dan e Ryan sono praticamente sempre in tribuna a gustarsi lo spettacolo offerto dall’Olimpico.

Non si può negare che il ritrovato entusiasmo del popolo romanista sia in gran parte anche merito loro, riuscendo a portare nella capitale due campioni assoluti come Mourinho, annunciato tra lo stupore dei tifosi, e Paulo Dybala, che ha dimostrato sin da subito di essere l’elemento che mancava a questa squadra.

La vera abilità della società è stata quella di riuscire a cavalcare l’onda di questo entusiasmo, offrendo pacchetti a prezzi molto vantaggiosi, che hanno permesso un’affluenza da record allo stadio. Il mercato purtroppo al momento resta ancora bloccato, con l’acquisto di un centravanti che resta la priorità dell’allenatore, ma i Friedkin hanno stupito tutti ancora una volta, con l’annuncio ufficiale che sigla la chiusura dell’affare.

Roma, annuncio ufficiale dei Friedkin: l’affare è chiuso

Dan e Ryan Friedkin non sono soltanto i proprietari della Roma. Il Friedkin Group vanta investimenti in diversi settori, tra i quali spiccano ovviamente il calcio e l’automobilismo, fino a diventare il re delle Toyota in America. Ecco il motivo dell’annuncio apparso sui canali ufficiali del Friedkin Grup, che ha sottoscritto una partnership con la Ryder Cup, divenendo Sostenitore Ufficiale dell’evento, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 nella Capitale presso il Marco Simone Golf & Country Club.

“Il Friedkin Group annuncia la sottoscrizione di una partnership con la Ryder Cup 2023 e sarà quindi Sostenitore Ufficiale dell’evento, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Grazie a questa partnership, il Friedkin Group arricchirà l’esperienza degli appassionati dell’evento, rendendo disponibile il merchandising ufficiale del torneo presso gli AS Roma Store selezionati.

Una collaborazione che permetterà agli appassionati di acquistare merchandising ufficiale del prestigioso torneo di golf direttamente negli store della Roma di Piazza Colonna e Via del Corso