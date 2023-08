Calciomercato Roma, sostituto Matic e gran ritorno da Mourinho: ecco le condizioni per il sì del campione di Italia.

In ore e giornate di calciomercato molto fermenti, sono tante le questioni in grado di generare importanti attenzioni, in casa Roma e non solo. L’inizio della nuova stagione è sempre più vicino e sta generando in questo rush centrale di mercato l’approfondimento di scenari e trattative al fine di arrivare ad epiloghi e svolte nel minor tempo possibile. I giallorossi, dal proprio canto, si trovano impegnati su tanti fronti, non più unicamente legati alla ricerca di un nuovo attaccante.

Anche da un punto di vista mediatico, quest’aspetto rappresenta quello in grado di stimolare le maggiori attenzioni, alla luce delle difficoltà di Belotti,che resta attualmente l’unico attaccante a disposizione di Mourinho in attesa del lungo recupero di Abraham, anch’egli reduce da una stagione tutt’altro che nobile. Proprio mentre continua un casting ad oggi ridottosi essenzialmente al trittico Marcos Leonardo-Zapata-Muriel, i capitolini sono costretti a fare i conti con altri aspetti di importanza certamente non trascurbile.

Calciomercato Roma, idea Ndombele se parte Matic

Come noto già dalla fine della scorsa stagione, infatti, dopo l’arrivo di Aouar figura necessario almeno un altro volto nuovo per il centrocampo, zona nella quale è stato da tempo individuato Renato Sanches come profilo ideale da consegnare a Mourinho in una zona nevralgica di campo.

In attesa di evoluzioni su un fronte che potrebbe portare importanti novità già in settimana dopo i recenti avvicinamenti tra Roma e PSG, continua ai piani alti di Trigoria il corpo di valutazioni relativo alla ricerca di un valido erede di Matic, qualora l’addio al serbo potesse davvero concretizzarsi. Il fulmine inaspettato legato alla posizione del serbo, oltre che a preoccupare e stupire i tifosi, ha necessariamente dovuto condurre il club a valutare eventuali alternative, al netto di una fermezza rispetto alla volontà di non voler liberare il numero 8 a condizioni non ritenute congrue.

Oltre a Leandro Paredes, in particolar modo, la Roma avrebbe messo nel mirino Tanguy Ndombele, reduce dalla vittoriosa annata in quel di Napoli con Luciano Spalletti. Vecchia e cara conoscenza di Mourinho, il francese ha adesso fatto rientro al Tottenham, presso il quale sa però già bene di non poter trovare lo spazio richiesto e gradito. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, in particolar modo, diversi intermediari hanno avanzato la candidatura di Ndombele ai giallorossi.

Un suo approdo potrebbe avvenire sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza alcun tipo di vincolo che comporti un obbligo di acquisto