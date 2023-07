Dal Napoli alla Roma, jolly a sorpresa: il cerchio si chiude così

Dopo anni la Roma potrebbe chiudere un affare di calciomercato che dopo diverso tempo torna nel mirino del club in queste settimane

Il calciomercato è un mondo sempre in divenire e che cambia aspetto di giorno in giorno. Se una settimana un affare sembra quasi fatto, quella successiva potrebbe esserci un cambiamento di fronte da far saltare il banco. Le squadre, poi, si possono interessare a nuovi calciatori e intavolare nuovi affari nel tentativo di rimescolare le carte in tavola, trovando magari l’affare dell’ultimo secondo.

La Roma in questo calciomercato si è dimostrata molto attiva con ben quattro acquisti già conclusi nei primi giorni della finestra. Gli innesti, poi, sono giocatori di livello e non si tratta di mere riserve che vanno a coprire buchi secondari nella rosa. A parametro zero sono arrivati Evan Ndicka e Houssem Aouar, che andranno a rinforzare centrocampo e difesa della Roma. Dopo l’inizio della finestra delle trattative, poi, sono approdati a Trigoria anche Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

Nel mirino di Pinto e di Mourinho ci sono ancora due nomi, con il centrocampo che ha bisogno di un ultimo innesto, mente l’attacco di un vero e proprio intervento. L’infortunio di Abraham, infatti, ha lasciato un buco non indifferente e per questo i due si stanno muovendo per sostituirlo con un nome importante.

Calciomercato Roma, nuovo nome per Pinto e Mourinho

Per la linea mediana nel mirino c’era Marcel Sabitzer, ma l’austriaco ha deciso di vestire la maglia del Borussia Dortmund nella prossima annata. Per questo motivo tutti gli sforzi si sono concentrati su Renato Sanches. Oltre al centrocampista del PSG, però, è spuntato un nuovo nome.

Si tratta di Tanguy Ndombele, sempre in uscita dal Tottenham dopo la parentesi al Napoli lo scorso anno. Il francese era da tempo nel mirino della Roma, con Mourinho che lo ha portato proprio a Londra. Il centrocampista era uno dei preferiti dello Special One che potrebbe cercare di prenderlo anche in questi giorni. Su di lui, però, c’è grande concorrenza, soprattutto dalla Turchia.