Visite mediche ufficiali: firma per la Roma

Calciomercato Roma, visite mediche a Villa Stuart per il nuovo giocatore giallorosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni fino a questo momento in grado di stimolare le attenzioni e gli interessi del mondo Roma, alla luce dell’avvicinarsi della nuova stagione nonché dell’esigenza della squadra di vedersi rinforzata in quelle zone di campo dove siano emerse le maggiori difficoltà nel corso della passata stagione. I nomi fin qui sondati e monitorati confermano quella che era la consapevolezza da tempo incassata circa l’esigenza di corroborare attacco e centrocampo, per i quali ai piani alti di Trigoria sono state condotte plurime valutazioni.

Per la regione mediana il profili più caldo del momento resta Renato Sanches, mentre per la regione offensiva, in questi ultimi giorni, abbiamo assistito all’ennesimo ribaltone di questo calciomercato, caratterizzato da una serie di evoluzioni e cambiamenti soprattutto relative alla fase di ricerca di un nuovo bomber. Da Morata a Scamacca, passando per scenari come Arnautovic e i più recenti accostamenti di Zapata e Muriel: proprio in una fase così delicata, intanto, la Roma cerca di assicurarsi un importante rinforzo per il futuro.

Calciomercato Roma, Solbes è arrivato a Villa Stuart

Il momento attuale della Roma permette di comprendere come le attenzioni principali siano rivolte a Marcos Leonardo e al doppio rinforzo dall’Atalanta, Muriel-Zapata, che potrebbe rappresentare la coppia di nuovi arrivi qualora la trattativa per il brasiliano classe 2003 non si sbloccasse. Con un’attenzione mai paga nei confronti anche dei colpi futuribili, la Roma si è però in queste settimane assicurata anche le prestazioni di un giovanissimo quanto promettente talento argentino.

Ci riferiamo a Ricky Solbes, prelevato dal Defensa y Justicia e già in provino a Trigoria lo scorso maggio. Il classe 2006, soprannominato Apache, è in questi minuti a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche prima di apporre definitivamente la firma su un contratto che lo legherà alla Roma.