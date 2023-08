Addio Roma, è UFFICIALE: i tifosi lo salutano sui social

Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: arriva il comunicato dopo l’annuncio degli scorsi giorni.

Tante le questioni in grado di tenere vivida l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nel corso di questa fase di mercato importante e potenzialmente cruciale per apparecchiare nel migliore dei modi la prossima stagione. I nomi più interessanti e vividi continuano a riguardare la ricerca di una valida soluzione per l’attacco, alla luce delle difficoltà palesate in questa regione di campo lo scorso anno e il certamente non trascurabile infortunio di Tammy Abraham.

Proprio mentre si continuano ad approfondire i dossier legati all’approdo di almeno un volto nuovo in questa zona di campo, Tiago Pinyo e colleghi sono altrettanto consci di non poter perdere di vista i tanti altri scenari legati al calciomercato, non unicamente in entrata. Se si attendono evoluzioni su situazioni come quella di Marcos Leonardo o Beltran, infatti, è altrettanto giusto evidenziare come in questi giorni non poche novità sono previste anche sul potenziale fronte in uscita, circa il quale è arrivato in questi minuti un’ufficialità attesa e prevista da diverso tempo.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Ibanez ceduto all’Al-Ahli

Ci riferiamo alla cessione di Roger Ibanez, finito sin dall’inizio di questa campagna acquisti sulla lista dei papabili elementi sacrificabili della rosa per poter fare cassa, unitamente ai tanti esuberi che sono stati piazzati a partire dalle prime settimane di giugno. Il difensore brasiliano, reduce da un’annata solitamente positiva ma macchiata da veniali errori che non hanno mai lenito la fiducia di Mourinho nei suoi confronti, è approdato al club arabo dell’Al-Ahli.

L’addio era stato di fatto già ufficializzato da Mourinho tre giorni fa, con un post Instagram emblematico e sornione, che aveva anticipato la nota del club, arrivata proprio in questi minuti. Di seguito il contenuto del comunicato.