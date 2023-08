Beltran, il piano anti-clausola della Roma: tutte le cifre | ASRL

Calciomercato Roma, offerta e scippo last minute senza pagare la clausola: ecco gli ultimi aggiornamenti su Beltran.

In un periodo ricco di eventi e ribaltoni come quello attuale, sono diversi gli aspetti degni di attenzione in casa Roma, alla luce dell’attesa per i rinforzi di questa fase finale di mercato nonché delle difficoltà fin qui incontrate da Tiago Pinto e colleghi per portare a conclusione i tanti dialoghi avviati nel corso di queste settimane.

Proprio mentre si continua a cercare un giusto rinforzo per il centrocampo, parallelamente al monitoraggio di una vicenda Matic che potrebbe vivere importanti cambiamenti nel corso già delle prossime ore, la questione centravanti è ad oggi e da tempo una delle più importanti e maggiormente attenzionate ai piani alti di Trigoria.

Che la Roma avesse bisogno di almeno un volto nuovo per corroborare le attuali qualità della zona offensiva è cosa nota da tempo e, in particolar modo, da un finale di stagione che, dopo l’amarezza di Budapest, aveva ‘regalato’ anche l’infortunio di Abraham, gravoso in modo non poco veemente anche sulle scelte di calciomercato che dirigenza e proprietà avrebbero dovuto ponderare da lì a poco.

Roma e Fiorentina su Beltran, c’è il gradimento del giocatore: tutte le cifre

A circa due mesi di distanza, mentre Belotti resta l’unico attaccante della rosa attualmente a disposizione, la Roma ha sondato tanti nomi e scenari, vedendosi poi costretta a depennare diverse alternative. Il nome più caldo in questi giorni successivi all’addio definitivo a Scamacca continua a risultare quello di Marcos Leonardo, per il quale i giallorossi sono ben consapevoli di aver compiuto sforzi importanti e coerenti rispetto al valore del giocatore e le valutazioni dello stesso Santos circa il suo prezzo di cartellino.

Scossoni e ribaltoni interni, unitamente alle ingerenze di mercato legate al futuro di Washington, hanno però impedito al Peixe di dare fin qui il via libera per quello che rappresenterebbe un addio tutt’altro che semplice da digerire per il mondo Santos tutto. Consequenziale, dunque, l’approfondimento di ulteriori scenari e di nuove piste, tra le quali si registra in queste ultime ore anche quella legata a Lucas Beltran, attaccante argentino del River Plate.

Se fino a qualche giorno fa il suo futuro pareva destinarlo alla Fiorentina, l’interesse della Roma sta adesso rappresentando un fattore di non trascurabile importanza, circa il quale apprendiamo ulteriori novità. Dopo l’accordo trovato tra Fiorentina e River sulla base di 20 milioni più 5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, i giallorossi hanno avanzato un’offerta strutturalmente ed economicamente simile, di 20 milioni più percentuale di rivendita.

Va ricordato che su Beltran grava una clausola di 25 milioni di euro (più 5 milioni di tasse) ma per ora nessun club ha avanzato un’offerta che pareggiasse il valore della clausola. Giocatore e agente, intanto, avrebbero manifestato gradimento anche verso la soluzione capitolina.

DANIELE TRECCA