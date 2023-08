Calciomercato Roma, contatti interrotti: depennato dalla lista

Calciomercato Roma, Pinto cancella un altro nome dalla lista: i contatti tra il giocatore e i giallorossi si interrompono

Un mercato iniziato con i fuochi d’artificio per la Roma, ma che rischia di finire nel peggiore dei modi, con Tiago Pinto che non è ancora riuscito ad acquistare un attaccante, nonostante sia stato per molto tempo la priorità della società.

Come se non bastasse la cessione di Ibanez costringe i giallorossi a dover acquistare anche un difensore centrale che vada a sostituire numericamente il brasiliano, che si appresta al trasferimento in Arabia. Anche a centrocampo si riscontrano gli stessi problemi, con le difficoltà ad arrivare a Renato Sanches del Psg, nonostante anche in questo caso ci sia il gradimento del calciatore.

Dal taccuino di Pinto sono stati cancellati già diversi nomi di potenziali obbiettivi romanisti, come ad esempio Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Lo spagnolo sembrava poter gradire il trasferimento nella capitale, tuttavia alla fine ha scelto di restare a Madrid e di rinnovare il contratto con i Colchoneros, mentre Scamacca ha accettato l’offerta dell’Atalanta e si appresta a tornare dunque in Italia.

Dalla famosa lista del gm portoghese è stato cancellato un altro numero, con i contatti tra le parti che ormai sembrano definitivamente interrotti.

Calciomercato Roma, sfuma un altro obbiettivo: interrotti i contatti

Più il tempo passa e più sembra difficile per Tiago Pinto riuscire ad imbastire una trattativa per portare a Roma un centravanti di livello, e più il tempo passa e più cresce la pressione per il portoghese. Nonostante le limitate risorse economiche è comunque stato bravissimo nel riuscire a portare nella capitale calciatori del calibro di Dybala, Matic, Aouar e Ndicka, con i primi due che sono diventati dei veri e propri pilastri della squadra.

Qualcosa però pare che si stia finalmente muovendo anche per l’attaccante, con Duvan Zapata che potrebbe essere uno dei favoriti per vestire la maglia giallorossa, ma di deve ancora trovare un accordo con l’Atalanta, che ha messo sul mercato anche Luis Murie, altro profilo che piace alla Roma e per il quale ci furono dei contatti negli ultimi giorni.

Quello di Muriel è l’ultimo nome da cancellare da quella famosa lista, con il colombiano che è cercato con insistenza dal Francoforte, che pagherebbe ai bergamaschi i 6 milioni richiesti più 2,5 al calciatore, mentre i contatti tra il suo entourage e gli emissari giallorossi si sono interrotti 4 giorni fa perché Pinto spera di ingaggiare sia Zapata che Marcos Leonardo, il tempo però è agli sgoccioli.